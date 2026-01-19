PAObank獲邀出席「港口社區系統」啟用儀式並作案例分享

實現物流數據互聯互通 發揮數據潛能助提升中小企融資效率

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年 1月 19日 - 面對全球貿易格局變化及數碼經濟加速發展，香港正致力鞏固自身優勢，進一步強化國際貿易中心的地位，推動行業數碼轉型。PAO Bank Limited（「PAObank」）積極響應香港特區政府推動數據共享基建及金融科技發展，早前成為引入「港口社區系統」數據的銀行，並作為試點案例協助探索「系統數據替代傳統貨運證明文件」的潛力，更獲邀出席「港口社區系統」啟用儀式，分享貨運物流數據如何推動貿易融資數碼化，加快行業升級。



「港口社區系統」實現橫跨海、陸、空的物流數據互聯互通，為途徑香港的貨物建立完整且可靠的物流足跡。PAObank作為首間參與「商業數據通」的數字銀行，於運用替代數據簡化融資方面已成為佼佼者；PAObank亦獲邀於16日舉行的「港口社區系統」啟用儀式作試點案例分享。港口社區系統中的進出報關數據及實時貨運物流數據，有助銀行了解企業的貿易流和資金流，從而減低信貸成本並提升貿易融資的效率。



PAObank副行政總裁及首席風險官黃欣保先生於專題討論環節上分享：「PAObank作為平安集團在港的綜合金融平台之一，擁有科技賦能金融的願景，我們早年已率先運用替代數據簡化中小企融資，為業界建立標準。由於傳統港口資訊較為分散，銀行缺乏整合貿易數據，難以及時且準確地評估企業營運狀況及信貸風險，影響融資效率。『港口社區系統』提供統一、可靠及完整的物流數據，有助進一步打通業界數據壁壘，讓銀行擁有實時數據作參考，快速準確地評估中小企的業務狀況，從而進行更精準的信貸審批，滿足中小企對資金的需求，助他們緊握商機。」



黃欣保先生續指：「PAObank十分榮幸成為『港口社區系統』試點案例之一，協助優化系統設計，實現跨界別數據共享。PAObank 將繼續支持香港特區政府合力推動貿易融資數碼化，深化應用場景，讓更多中小企受惠於數據共享的基建，同時為鞏固香港國際金融中心及貿易中心地位作出貢獻。」



展望未來，PAObank作為平安集團在港的綜合金融平台之一，將持續加強商業數據應用，結合貿易、物流及金融等多元數據，釋放數據潛能；並繼續成為貿易公司的好夥伴，提供外幣存款、跨境匯款及支付、外幣兌換等銀行服務，助中小企發揮業務潛力。同時，PAObank積極開發創新金融科技，期望為中小企及個人客戶帶來更多元化的服務，攜手促進香港經濟持續健康發展。





關於PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，主要透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務，服務香港以至大灣區的客戶，銳意成為平安集團在港的綜合金融平台之一。





