娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
PAObank與中國平安保險（香港）展開戰略藍圖關鍵第一步 結合一站式理財與保險體驗 打造具保險DNA的數字銀行
5周年「保」物賞Unlock 高息定存旅遊保險一take過
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）作為中國平安保險（集團）股份有限公司（「中國平安」；香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，於銀行服務基礎上引入保險，是PAObank獨有的優勢。正值PAObank成立5周年的里程碑，本行開展與中國平安保險 (香港) （「平安香港」）的戰略合作，強強聯手，銳意打造「一加一大於二」的綜合理財與保險體驗。PAObank率先於5周年推出
與平安香港首個合作計劃，連同一系列慶祝優惠，為大家帶來PAObank 5周年「保」物賞。
重塑保障定義 理財保險2 in 1
PAObank重塑保障定義，將理財和保險概念結合；PAObank作為中國平安一份子，猶如擁有保險的DNA，我們的願景是希望與集團內其他成員公司合作，建立獨有的生態圈達至優勢互補；當我們提供銀行服務的同時，客戶亦可獲得其他的權益保障。PAObank與平安香港的戰略合作率先從客戶權益出發，將兩者的優勢帶給雙方的客戶：銀行客戶享受理財服務的同時，可額外獲贈旅遊保險的保障；平安香港的客戶投保時亦可尊享存款優惠，務求實現保險理財無縫結合。
PAObank行政總裁姚文松先生表示：「PAObank身為中國平安的一份子，我們致力將保險優勢融入銀行服務；集團內各成員公司各有強項，大家正正可優勢互補，為客戶帶來『一加一大於二』的體驗。團隊一直思考如何為客戶多想一步、多走一步，為客戶作貼心和超前的部署；今次與平安香港的合作是協同戰略藍圖的第一步，最終我們希望建立保險理財生態圈，客戶於一個APP內滿足理財需求，並提供獨家的權益保障予客戶，成為具保險DNA的銀行。」
中國平安保險（香港）董事總經理張健強先生表示：「平安香港一直積極發揮集團綜合金融平台優勢，並實現『有溫度的金融』理念。我們非常高興能與PAObank深化合作，將保險與銀行服務緊密結合，為客戶帶來更優質的財富管理及保障方案。」
五周年「保」物賞Unlock! 高息定存旅遊保險一take過 優惠打孖回報Level up
適逢PAObank五周年，誠意帶來5周年「保」物賞，讓大家一take過賺取高息定存及旅遊保險，更有現金獎賞，與大家一同慶祝5周年這個大日子！
「保」物一：完成3大任務賞您1000港元1
由即日起至2025年9月30日期間，PAObank客戶只需完成三個任務，即有機會獲高達1,000港元現金獎1！
任務一：將PAObank設為您的預設轉數快賬戶2
任務二：經PAObank APP內的外匯服務將5,000港元兌換為美元
任務三：存入20萬港元新資金並敍造六個月港元定期存款
完成任務一及任務二的客戶，即可獲贈9.29美元現金獎3！首1,000名完成以上三個任務，即可額外獲贈929港元現金獎3！換言之，只要完成上述三個任務，即有機會獲9.29美元和929港元，合共達1,000港元的現金獎1！
「保」物二：成功開戶即享優越旅遊保障
由即日起至9月30日期間，全新PAObank個人合資格客戶4使用推薦碼【PAOBPR】成功開立個人儲蓄戶口，即送免費平安香港旅遊保險5，而且更可享一個月港元定期存款18%年利率6高息優惠，存款金額上限為5萬港元！而平安香港的客戶成功開立PAObank個人儲蓄戶口，一個月高息港元定存更加碼至20%年利率！
優惠受有關條款及細則約束。詳情請瀏覽PAObank網站www.paob.com.hk。如有查詢，請致電客戶服務熱線3762 9900與本行聯絡。
1 以四捨五入的方法計算。
2於推廣期內成功登記PAObank為其「轉數快」之預設收款銀行，並且至少需要維持至2025年10月31日。
3 獎賞將於推廣期結束後兩個月內自動存入合資格客戶於本行之港幣或美元儲蓄賬戶。合資格客戶須於獎賞發放時仍持有有效賬戶，否則將被視為放棄領取獎賞之資格。
4合資格客戶指於2025年9月15日至9月30日期間，在本行成功開立儲蓄賬戶，且在2025年9月15日前不曾於本行持有任何儲蓄賬戶。
5 由中國平安保險（香港）有限公司承保的免費旅遊保險（輕量計劃）包括最高7天的全球旅遊保險，並且只適用於客戶本人作為被保人。此免費旅遊保險需要在賬戶成功開立後6 個月在本行個人銀行手機應用程式內點擊兌換。有關旅遊保險（輕量計劃）的詳細保障內容，請前往中國平安保險（香港）有限公司官方網站查詢。
6定期存款年利率優惠於客戶成功開戶後3個工作日內（不包括星期六、日及公眾假期）在本行個人銀行手機應用程式定期版面顯示。合資格客戶須透過本行個人銀行手機應用程式顯示為優惠利率的推廣欄位開立1個月港幣定期存款方可享有年利率優惠。如客戶透過該推廣欄位以外的欄位開立定期存款，將適用基本利率，不可享受定期存款年利率優惠。
一般保險產品重要事項及免責聲明
PAO Bank Limited（保險中介⼈牌照號碼: [GA1067]）（「PAObank」）為中國平安保險（香港）有限公司（「中國平安保險」）之委任保險代理機構，於香港特別⾏政區分銷⼀般保險產品。相關⼀般保險產品為保險公司之產品，⽽非PAObank之產品。中國平安保險為上述⼀般保險產品的發⾏及承保⼈。
PAObank的⾓⾊僅限於分銷中國平安保險的保險產品，PAObank不會就提供產品有關的任何事宜負責。
PAObank不會向閣下提供任何法律、會計或稅務建議。建議閣下諮詢您的專業顧問，以獲取與閣下的情況相關的意⾒。
對於PAObank與客⼾之間因銷售過程或處理有關交易⽽產⽣的合資格爭議（定義⾒⾦融糾紛調解計劃相關的⾦融糾紛調解中⼼之職權範圍），PAObank須與客⼾進⾏⾦融糾紛調解計劃程序。然⽽，如對⼀般保險產品的合約條款有任何爭議，應由中國平安保險與客⼾直接解決。相關的保險產品資料擬在香港特別⾏政區（「香港」）分發，僅供參考之⽤，並不構成在香港境內或境外出售任何保險產品的要約或 招攬購買、銷售或提供任何保險產品的要約或建議。
此保險計劃之索償需由閣下直接向中國平安保險提出。如閣下欲獲取有關的索償表格，請致電中國平安保險客⼾服務熱線 (852) [2827 1883]（香港）或瀏覽https://www.pingan.com.hk。有關詳情請參閱由中國平安保險提供之保單契約。閣下回應中國平安保險所有提問的資料必須是真實、完整及正確。如未能向中國平安保險提供真實、完整及正確之資料，將可能導致中國平安保險不能接受或處理閣下之申請或令保單失效。
提醒閣下需仔細閱讀已提供給閣下相關的保險產品資料，並建議閣下如有需要可尋求專業／獨立意⾒。
根據《保險業條例》（第41 章）下的《保險業（徵費）規例》(第41I章)及《保險業（徵費）令》(第41J章)訂明，由2018年1⽉1⽇起，保單持有⼈須向保險業監管局("保監局")繳交「保費徵費」，詳情可瀏覽保監局網⾴。有關保監局的最新資訊，請瀏覽https://www.ia.org.hk。有關保險投訴局的最新資訊，請瀏覽https://www.icb.org.hk。
Hashtag: #PAObank
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於PAO Bank Limited
PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。
關於中國平安保險（香港）有限公司
中國平安保險（香港）擁有完善的營運架構和專業的管理團隊。我們持續開發多樣化的保險服務，緊跟市場趨勢，為大型企業、中小型企業和個人客戶提供所需的一般保險產品。中國平安保險（香港）致力於促進「有溫度的金融」，於 2010 年成功開拓網上保險業務，開創了一般保險的發展新紀元。我們提供 24 小時線上即時報價和投保服務。客戶可以隨時隨地便捷地選擇自己和家人所需的保障。我們打造了順暢的流程，客戶於投保過程中無需遞交任何文件，最快 5 分鐘內快速完成投保流程，再由系統全自動化即時批核出單。所有保險產品的重要條款與細則都透明清楚，客戶可自行於網站內投保及續保。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 15 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 3 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 小時前
美股屢破頂經濟卻惡化 華爾街與消費者脫節？
美股上星期徘徊在歷史高位。企業盈利不但「頂得住」，更是有驚喜。華爾街策略師忙於上調標普500指數的目標。只要公司跟「A」與「I」沾得上邊，股價基本上都是難以估頂。而利率看也正在邁向較低、但名義上仍屬偏高的區間。Yahoo財經 ・ 5 小時前
貝萊德稱全球債券市場對財政危機的擔憂被誇大
【彭博】— 貝萊德公司表示，全球政府債券市場殖利率上升反映的是利率將維持在較高水平的預期，而非對潛在財政危機的擔憂。Bloomberg ・ 2 天前
金價在聯儲會會議前夕逼近歷史高位 邁向連續四周上漲
【彭博】— 由於投資者預期聯儲局勢將下調利率，以及資金流入實物黃金支持的ETF，金價正邁向連續第四周上漲。Bloomberg ・ 2 天前
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 5 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 10 小時前
內地人嘴上嫌棄 iPhone 17 身體很誠實瘋狂搶購？
蘋果推出新iPhone，早前市場意見兩極，內地甚至有人批評設計差、顏色醜，認為國產手機功能已經超越蘋果。不過最新市場趨勢顯示，新iPhone在中國預訂情況依然非常火爆，據報京東官方旗艦店在60秒內清空所有庫存，天貓亦瞬間售罄，發貨期排到10月。有傳蘋果未來半年還將推出另外10款產品，野心勃勃背後，可能與對中國市場有信心有關？Yahoo財經 ・ 5 小時前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator
「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前