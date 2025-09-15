PAObank與中國平安保險（香港）展開戰略藍圖關鍵第一步 結合一站式理財與保險體驗 打造具保險DNA的數字銀行

5周年「保」物賞Unlock 高息定存旅遊保險一take過

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）作為中國平安保險（集團）股份有限公司（「中國平安」；香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，於銀行服務基礎上引入保險，是PAObank獨有的優勢。正值PAObank成立5周年的里程碑，本行開展與中國平安保險 (香港) （「平安香港」）的戰略合作，強強聯手，銳意打造「一加一大於二」的綜合理財與保險體驗。PAObank率先於5周年推出

與平安香港首個合作計劃，連同一系列慶祝優惠，為大家帶來PAObank 5周年「保」物賞。



重塑保障定義 理財保險 2 in 1



PAObank重塑保障定義，將理財和保險概念結合；PAObank作為中國平安一份子，猶如擁有保險的DNA，我們的願景是希望與集團內其他成員公司合作，建立獨有的生態圈達至優勢互補；當我們提供銀行服務的同時，客戶亦可獲得其他的權益保障。PAObank與平安香港的戰略合作率先從客戶權益出發，將兩者的優勢帶給雙方的客戶：銀行客戶享受理財服務的同時，可額外獲贈旅遊保險的保障；平安香港的客戶投保時亦可尊享存款優惠，務求實現保險理財無縫結合。



PAObank行政總裁姚文松先生表示：「PAObank身為中國平安的一份子，我們致力將保險優勢融入銀行服務；集團內各成員公司各有強項，大家正正可優勢互補，為客戶帶來『一加一大於二』的體驗。團隊一直思考如何為客戶多想一步、多走一步，為客戶作貼心和超前的部署；今次與平安香港的合作是協同戰略藍圖的第一步，最終我們希望建立保險理財生態圈，客戶於一個APP內滿足理財需求，並提供獨家的權益保障予客戶，成為具保險DNA的銀行。」



中國平安保險（香港）董事總經理張健強先生表示：「平安香港一直積極發揮集團綜合金融平台優勢，並實現『有溫度的金融』理念。我們非常高興能與PAObank深化合作，將保險與銀行服務緊密結合，為客戶帶來更優質的財富管理及保障方案。」



五周年「保」物賞 Unlock! 高息定存旅遊保險一 take 過 優惠打孖回報 Level up



適逢PAObank五周年，誠意帶來5周年「保」物賞，讓大家一take過賺取高息定存及旅遊保險，更有現金獎賞，與大家一同慶祝5周年這個大日子！



「保」物一：完成3大任務賞您1000港元1



由即日起至2025年9月30日期間，PAObank客戶只需完成三個任務，即有機會獲高達1,000港元現金獎1！



任務一：將PAObank設為您的預設轉數快賬戶 2

任務二：經PAObank APP內的外匯服務將5,000港元兌換為美元

任務三：存入20萬港元新資金並敍造六個月港元定期存款

完成任務一及任務二的客戶，即可獲贈9.29美元現金獎3！首1,000名完成以上三個任務，即可額外獲贈929港元現金獎3！換言之，只要完成上述三個任務，即有機會獲9.29美元和929港元，合共達1,000港元的現金獎1！



「保」物二：成功開戶即享優越旅遊保障



由即日起至9月30日期間，全新PAObank個人合資格客戶4使用推薦碼【PAOBPR】成功開立個人儲蓄戶口，即送免費平安香港旅遊保險5，而且更可享一個月港元定期存款18%年利率6高息優惠，存款金額上限為5萬港元！而平安香港的客戶成功開立PAObank個人儲蓄戶口，一個月高息港元定存更加碼至20%年利率！



優惠受有關條款及細則約束。詳情請瀏覽PAObank網站www.paob.com.hk。如有查詢，請致電客戶服務熱線3762 9900與本行聯絡。



1 以四捨五入的方法計算。



2於推廣期內成功登記PAObank為其「轉數快」之預設收款銀行，並且至少需要維持至2025年10月31日。



3 獎賞將於推廣期結束後兩個月內自動存入合資格客戶於本行之港幣或美元儲蓄賬戶。合資格客戶須於獎賞發放時仍持有有效賬戶，否則將被視為放棄領取獎賞之資格。



4合資格客戶指於2025年9月15日至9月30日期間，在本行成功開立儲蓄賬戶，且在2025年9月15日前不曾於本行持有任何儲蓄賬戶。



5 由中國平安保險（香港）有限公司承保的免費旅遊保險（輕量計劃）包括最高7天的全球旅遊保險，並且只適用於客戶本人作為被保人。此免費旅遊保險需要在賬戶成功開立後6 個月在本行個人銀行手機應用程式內點擊兌換。有關旅遊保險（輕量計劃）的詳細保障內容，請前往中國平安保險（香港）有限公司官方網站查詢。



6定期存款年利率優惠於客戶成功開戶後3個工作日內（不包括星期六、日及公眾假期）在本行個人銀行手機應用程式定期版面顯示。合資格客戶須透過本行個人銀行手機應用程式顯示為優惠利率的推廣欄位開立1個月港幣定期存款方可享有年利率優惠。如客戶透過該推廣欄位以外的欄位開立定期存款，將適用基本利率，不可享受定期存款年利率優惠。



一般保險產品重要事項及免責聲明



PAO Bank Limited（保險中介⼈牌照號碼: [GA1067]）（「PAObank」）為中國平安保險（香港）有限公司（「中國平安保險」）之委任保險代理機構，於香港特別⾏政區分銷⼀般保險產品。相關⼀般保險產品為保險公司之產品，⽽非PAObank之產品。中國平安保險為上述⼀般保險產品的發⾏及承保⼈。

PAObank的⾓⾊僅限於分銷中國平安保險的保險產品，PAObank不會就提供產品有關的任何事宜負責。

PAObank不會向閣下提供任何法律、會計或稅務建議。建議閣下諮詢您的專業顧問，以獲取與閣下的情況相關的意⾒。

對於PAObank與客⼾之間因銷售過程或處理有關交易⽽產⽣的合資格爭議（定義⾒⾦融糾紛調解計劃相關的⾦融糾紛調解中⼼之職權範圍），PAObank須與客⼾進⾏⾦融糾紛調解計劃程序。然⽽，如對⼀般保險產品的合約條款有任何爭議，應由中國平安保險與客⼾直接解決。相關的保險產品資料擬在香港特別⾏政區（「香港」）分發，僅供參考之⽤，並不構成在香港境內或境外出售任何保險產品的要約或 招攬購買、銷售或提供任何保險產品的要約或建議。

此保險計劃之索償需由閣下直接向中國平安保險提出。如閣下欲獲取有關的索償表格，請致電中國平安保險客⼾服務熱線 (852) [2827 1883]（香港）或瀏覽https://www.pingan.com.hk。有關詳情請參閱由中國平安保險提供之保單契約。閣下回應中國平安保險所有提問的資料必須是真實、完整及正確。如未能向中國平安保險提供真實、完整及正確之資料，將可能導致中國平安保險不能接受或處理閣下之申請或令保單失效。

提醒閣下需仔細閱讀已提供給閣下相關的保險產品資料，並建議閣下如有需要可尋求專業／獨立意⾒。

根據《保險業條例》（第41 章）下的《保險業（徵費）規例》(第41I章)及《保險業（徵費）令》(第41J章)訂明，由2018年1⽉1⽇起，保單持有⼈須向保險業監管局("保監局")繳交「保費徵費」，詳情可瀏覽保監局網⾴。有關保監局的最新資訊，請瀏覽https://www.ia.org.hk。有關保險投訴局的最新資訊，請瀏覽https://www.icb.org.hk。



Hashtag: #PAObank



關於PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。

關於中國平安保險（香港）有限公司

中國平安保險（香港）擁有完善的營運架構和專業的管理團隊。我們持續開發多樣化的保險服務，緊跟市場趨勢，為大型企業、中小型企業和個人客戶提供所需的一般保險產品。中國平安保險（香港）致力於促進「有溫度的金融」，於 2010 年成功開拓網上保險業務，開創了一般保險的發展新紀元。我們提供 24 小時線上即時報價和投保服務。客戶可以隨時隨地便捷地選擇自己和家人所需的保障。我們打造了順暢的流程，客戶於投保過程中無需遞交任何文件，最快 5 分鐘內快速完成投保流程，再由系統全自動化即時批核出單。所有保險產品的重要條款與細則都透明清楚，客戶可自行於網站內投保及續保。





