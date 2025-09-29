PAObank開業5周年 加速拓展個人銀行業務 客戶存款總額第三季突破80億

核心盈利實力增強 淨利息收入按年增51%

PAObank 第三季客戶存款總額突破 80 億港元。 2025 年 PAObank 加速發展個人銀行業務，保險、外幣兌換及跨境匯款已陸續登場；期望年內推出投資服務，提供港股、美股及基金等產品，屆時 PAObank 將集投資、保險、存款於一身，成為平安集團在港的綜合金融平台。

PAObank 為貿易通緊密的合作夥伴，與貿易中小企繼續並肩同行， 2025 年上半年的貸款總額創新高，按年增長 41% ，達 37.2 億港元。

陸金所控股有限公司（「陸控」）（06623.HK，NYSE: LU）支持PAObank拓展個人銀行服務，早前於7月增資2億港元，彰顯對本行發展前景信心。

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）開業5周年，個人銀行業務發展勢頭強勁，為客戶帶來更豐富的金融產品，積極打造PAObank為好用的數字銀行。受惠於多元化的金融服務和產品，加上提供具吸引力的存款利率回饋客戶，帶動2025年第三季客戶存款總額錄得顯著增長，截至2025年9月26日，存款總額逾80億港元。



PAObank於2025年上半年持續展現穩健發展勢頭，核心盈利實力不斷增強。期內淨利息收入較去年同期上升51%，達9,062萬港元。個人客戶存款總額於2025年6月30日達59.4億港元，向上勢頭持續；短短3個月內激增超過20億港元，存款總額逾80億港元[1]。PAObank亦堅守服務中小企的初心，與中小企同行。截至2025年6月30日，貸款資產增長繼續加快，貸款總額較去年同期增加約41%，錄得37.2億港元，貸存比率為62.6%，保持穩健水平。受惠於最新的發展策略及利息收入，虧損收窄至1.12億港元。



PAObank行政總裁姚文松先生表示：「PAObank開業5周年，一直堅守與客戶同行的使命，並由起初專注中小企業務，逐步拓展至個人銀行領域。於今年7月，PAObank獲陸金所控股增資2億港元，充分體現股東對本行發展前景的信心，並加大投資。隨日後投資服務的推出，將完善個人銀行產品，滿足客戶的理財需求，成為大家心目中『好用的數字銀行』。」



PAObank作為中國平安保險（集團）股份有限公司（SEHK: 2318; SSE: 601318）的成員公司，憑藉集團優勢，本行積極引入保險元素，建立獨有金融生態圈，發揮協同效應。PAObank在五周年里程碑正式邁出協同戰略藍圖的第一步，本月率先與中國平安保險（香港攜手推出首個合作計劃，為大家帶來五周年「保」物賞，客戶享受理財服務的同時，獲得其他的權益保障。



未來，PAObank將持續發揮「保險DNA」獨特優勢，進一步將保險理念深度融入至銀行服務之中，為客戶帶來高效、便捷及靈活的一站式創新金融服務，助力應對不同人生階段的財富管理需要。



查閱有關PAObank 2025年中期報告，請瀏覽：www.paob.com.hk





[1] 數據截至2025年9月26日。





關於PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。







