PAObank 成為首間提供16小時美股交易時段的數字銀行

獲發牌推出雙優勢理財服務 擁互聯網券商體驗加上銀行信心保證

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）宣布獲得相關監管部門頒發第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，正式推出理財服務。PAObank的理財服務涵蓋港股、美股、基金及貨幣基金多元投資產品，進一步加強個人銀行理財業務版圖。相關服務於月內進入試業階段，供特選客戶先行試用；期望短期內正式推出市場，服務廣大市民。



PAObank理財服務擁有互聯網券商的交易體驗，並提供銀行級的保障，集券商和銀行雙優勢於一身。作為首間數字銀行提供盤前及盤後美股交易時段，PAObank的美股總交易時間長達16小時*，無須捱夜，日間都可以買美股；在一般交易時段外，客戶亦可因應市場重大消息或突發事件，作盤前或盤後交易，投資變得更靈活。



PAObank行政總裁姚文松先生表示：「 PAObank正式將個人銀行業務拓展至投資領域，我們的理財服務將集速度、信心及靈活於一身，為客戶帶來更簡單好用、更順心的投資體驗，彈指間掌握財富增值機會。我們很榮幸成為首間提供長達16小時美股交易時段的數字銀行，帶來更優質的客戶體驗。PAObank不斷提升個人理財服務，現已提供投資、保險、存款和跨境匯款功能，幫助客戶應對不同人生階段的理財需要，更銳意成為平安集團在港的綜合金融平台。」



不論追求股票、基金市場的投資速度或是調配資金的靈活性，PAObank均能一站式滿足客戶不同理財需要，投資機會Power Up，實現「賺速度、賺安心、賺靈活」的全方位金融服務。



* 以香港時間計算交易時間：

夏令時-盤前：16:00-21:30；盤中：21:30-04:00；盤後：04:00-08:00。

冬令時-盤前：17:00-22:30；盤中：22:30-05:00；盤後：05:00-09:00。

總交易時間即16小時。



投資涉及風險。投資產品的價格有時可能會非常波動。投資產品的價格可升可跌, 甚至變成毫無價值。買賣投資產品帶有風險，投資者未必能夠賺取利潤，可能會招致損失。外地投資產品具有與本地市場一般沒有關連的其他風險。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之風險披露聲明。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。



關於PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，主要透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務，服務香港以至大灣區的客戶，銳意成為平安集團在港的綜合金融平台。



