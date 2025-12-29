PAObank「智安存」全方位加強客戶防詐騙保障

涵蓋所有個人銀行客戶 資金安全再升級

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月29日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）一直以保障客戶資金安全為首要使命。為積極響應香港金融管理局（「金管局」）最新推行的反詐騙措施，PAObank宣佈全面升級「智安存」存款保護措施，所有客戶由即日起可透過PAObank個人銀行手機應用程式，按個人需要主動鎖定賬戶內部分或全部存款，為資金增添多一份保障。



PAObank行政總裁姚文松先生表示：「近年詐騙案件持續上升，保障客戶資金安全成為銀行首要責任。PAObank全力支持金管局推動的反詐騙措施，並積極優化我們的保障服務，讓客戶可更自主靈活地管理和保護自己的資金。隨著是次『智安存』服務升級，我們為所有客戶進一步築起更嚴密的防護網。我們會繼續結合創新科技，致力為客戶打造更安全、更可靠的金融服務體驗。」



PAObank客戶可隨時隨地透過PAObank個人銀行手機應用程式，申請啟用智安存保護措施, 即可隔離或鎖定銀行賬戶內部分或全部存款，使受保護資金無法經任何渠道轉出。若客戶需動用已受保護或鎖定的存款，必須親臨本行辦事處辦理，本行會在核實身份後三個工作天內完成解鎖，全面保障客戶利益。



詳情請瀏覽PAObank網站www.paob.com.hk。如有任何查詢，請透過PAObank個人銀行手機應用程式內的在線客服或致電本行客戶服務熱線 3762 9900聯絡我們。





關於PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，主要透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務，服務香港以至大灣區的客戶，銳意成為平安集團在港的綜合金融平台。





