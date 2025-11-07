Patek Philippe百達翡麗複雜功能系列4946R-001年曆月相腕錶：栗子啡色布紋與曆法

全新百達翡麗複雜功能系列編號4946R-001年曆月相腕錶延續品牌專利技術精髓，以直徑38毫米圓形玫瑰金錶殼搭載26-330 S QA LU自動機芯，襯栗子啡色山東絲綢紋理錶盤、玫瑰金指針及時標刻度，配栗子啡色牛仔布紋小牛皮錶帶，以優雅實用之品味襯托年曆和月相顯示功能。

複雜功能系列4946R-001腕錶：全新材質搭配

今年春季，百達翡麗推出玫瑰金年曆月相腕錶(編號4946R-001)，以無鑲鑽玫瑰金錶殼搭載栗子啡色山東絲綢紋理錶盤和26-330 S QA LU自動機芯，通過全新材質搭配詮釋年曆和月相顯示功能之美。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

2021年，品牌推出4947/1A-001專利年曆腕錶，配備直徑38毫米無鑲寶石精鋼錶殼和一體式精鋼錶鏈，搭載自家26-330 S QA LU/443自動機芯，錶殼尺寸精巧，適合在日常生活場合恆常佩戴，開創日用複雜功能錶款新猷。今年春季，百達翡麗推出玫瑰金年曆腕錶(編號4946R-001)，通過全新材質搭配，詮釋年曆和月相顯示功能之美。

栗子色山東絲綢紋理錶盤：優雅顯示時日流轉

栗子啡色山東絲綢紋理錶盤經過雙重垂直與水平磨砂加工處理，飾有玫瑰金立體時標和葉形指針，光影變化細膩迷人。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

玫瑰金錶殼直徑38毫米，尺寸如精鋼版本一般，形狀小巧貼手，搭配栗子色山東絲綢紋理錶盤，兩者色澤相映諧和。山東絲綢紋理錶盤做法特別——經過雙重垂直與水平磨砂加工處理，才能呈現如此布紋，光影變化細膩迷人。錶盤佈局對稱，清晰顯示年曆資訊與時間。26-330 S QA LU自動機芯是以指針指示月份和星期，6時位置設有日曆和月相顯示窗，能於面積小巧的錶盤上清楚顯示各項資訊。

26-330 S QA LU自動機芯：為精巧腕錶提供曆法顯示功能

26-330 S QA LU自動機芯能顯示月份、星期、日曆、月相和時間，其中日曆顯示更能指示大小月份日數。機芯可自動識別30天與31天月份，僅需在二月底校正一次。月相顯示每122年才會與真實的月相運行週期出現一日誤差。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

26-330 S QA LU自動機芯屬於26-330自動機芯譜系成員，直徑32毫米、厚5.32毫米，由319枚零件組裝而成，配備Gyromax擺輪和Spiromax擺輪游絲，適用於中小型尺寸錶款，提供準確而可靠的顯示功能。年曆顯示是複雜顯示功能的其中一種，能顯示月份、星期和日曆，其中日曆顯示更能指示大小月份日數，僅需在二月底校正一次。佩戴者透過按壓錶殼外側的四個校正器，即可輕鬆調校星期、日期、月份和月相，展現品牌在製作天文曆法機械時計的深厚造詣。

從啡色小牛皮牛仔布紋錶帶至錶扣：流露濃厚品牌特色

錶殼外側10時、4時、2時和8時位置設有星期、日期、月份和月相校正器。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

錶帶和錶扣設計亦洋溢濃厚的品牌特色。百達翡麗近年從牛仔布紋理汲取靈感，於2024年引入牛仔布紋效果小牛皮錶帶，成為一時熱話。新作重新詮譯這種皮革加工技術，配備栗子啡色小牛皮牛仔布紋錶帶，襯淡黃色縫線和玫瑰金針扣，以斯文大方的美學將複雜功能機械時計帶進日常生活。