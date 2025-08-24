潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Patek Philippe百達翡麗超級複雜功能5370R-001雙秒追針計時碼錶：栗色的優雅
超級複雜功能時計編號5370R-001雙秒針追針計時腕錶以全新面貌登場，首次以玫瑰金錶殼搭載CHR 29-535 PS手動機芯。這枚機芯最早應用於2015年5370P-001腕錶，配備手動上鏈裝置、導柱輪和橫向離合器，採用七項創新專利技術，包括經過品牌改良的雙針計秒裝置，將傳統追針技術融入現代。
CHR 29-535 PS手動機芯：配備七項專利裝置及30分鐘瞬跳計時顯示裝置
CHR 29-535 PS手動機芯屬於自家29-535機芯譜系。這個譜系始於2009年編號7071R Ladies First女裝腕錶搭載的首枚全自家研製手動計時機芯CH 29-535 PS，耗時五年研發，取代以Nouvelle Lémania機件為基礎的CH 27-70機芯。
CH 29-535 PS機芯配備六項專利技術，包括：專利計時機械齒輪、能改善離合器和計時輪之間的滲透調節裝置、創新離合器槓桿與阻檔桿、鏤空分鐘計時凸輪、自動設置歸零錘、以及同軸分針和秒針兩端的獨立寶石軸承。整體來說，以上專利裝置有助佩戴者以精確、可靠、耐用和方便的方式操作計時裝置，準確測量時間。除此以外，機芯還設有30分鐘瞬跳累計計時裝置，其30分鐘計時指針能累積每分鐘計時讀數，並在進入下一分鐘時於一秒內跳進一格，準確指示測量時間。新作搭載的是CHR 29-535 PS手動機芯，除了配備上述六項專利裝置，其中雙秒針計時裝置經過品牌改良，是為另一項專利技術。
CHR 29-535計時機芯譜系：融匯多項複雜功能
自2009年，CH 29 535機芯譜系便應用於多款超級複雜計時功能腕錶，例如1/10秒單按鈕計時腕錶、萬年曆計時功能腕錶、以及雙秒追針計時和萬年曆功能腕錶等等。CHR 29-535 PS手動機芯裡的CHR意指「Chronographe à Rattrapante」雙秒追針計時功能。此機芯配備Gyromax砝碼擺輪和寶璣游絲，動力儲備65小時，獲百達翡麗印記認證，每日走時誤差在-1至+2秒以內。
超級複雜功能5370R-001雙秒追針計時碼錶：玫瑰金錶殼配栗子啡琺瑯錶盤
編號5370P-001腕錶是首款搭載CHR 29-535 PS手動機芯的腕錶，以鉑金錶殼搭載黑色琺瑯彩白色黃金錶盤，襯18K白金寶璣式嵌花時標及葉形指針，通過銀黑雙色佈局詮釋傳統、實用、精準和內斂的陽剛特質。2020年，品牌再推出編號5370P-011腕錶，以鉑金錶殼配藍色大明火琺瑯錶盤。
全新編號5370R- 001腕錶是首款配備玫瑰金錶殼的錶款，襯18K 黃金栗子啡色琺瑯錶盤及駝色小錶盤，飾有玫瑰金寶璣式時標和葉形指針，外觀復古優雅，通過煥新面貌彰顯非凡工藝水平。
其他人也在看
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 6 小時前
聘外勞炒本地工 孫玉菡：不姑息
本港最新失業率由3.5%升至3.7%，部分業界已要求政府檢討輸入外勞政策。勞工及福利局局長孫玉菡出席電視台節目時透露，當局發現首宗懷疑聘請外勞後解僱本地工人的個案，若然屬實「將毫不留情以行政制裁」，暫停涉事僱主所有新申請，並在一年內不接受其外勞申請，強調不會姑息違規僱主。信報財經新聞 ・ 6 小時前
長沙市搗破地下代孕機構 開辦者罰款1.32億人民幣
【on.cc東網專訊】內地打拐志願者「上官正義」今年5月揭發湖南省長沙市有村屋從事地下代孕業務，當地衞生健康局查封涉事場所並控制多人。當局上周六（23日）通報，有涉事非法代孕機構開辦者罰款高達1.32億多元（人民幣，下同，約1.45億港元），醫生、護士、輔助人員on.cc 東網 ・ 19 小時前
富士康旗下印度廠 再撤走300中國員工
蘋果供應鏈之一的富士康旗下零件子公司Yuzhan Technology位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的工廠，被指撤回了約300名中國籍員工。有印度傳媒報道稱，該工廠在今年7月份亦曾撤回人數相若的中國籍員工，但具體原因不明。信報財經新聞 ・ 6 小時前
拳壇震撼消息，Jake Paul 宣佈與 Gervonta Davis 展開最新約戰
從網紅華麗轉身成拳手的 Jake Paul，將於 11 月 15 日在亞特蘭大 State Farm Arena 與不敗拳王 Gervonta「Tank」Davis 上演萬眾矚目的表演賽，並透過 Netflix 全球直播，勢必在拳壇再掀震撼；同時亦顯示 Netflix 進一步跨足直播體育內容的決心。HYPEBEAST ・ 15 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 14 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 18 小時前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 2 天前
金缸經｜話題過眼雲煙 主題才要看重
「資訊發達」一詞以往是並不埋身的四字詞；但隨着現時資訊變得無遠弗屆，普羅大眾應感受到這四字詞的影響力在持續擴大...BossMind ・ 2 天前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 22 小時前
鮑威爾在傑克遜霍爾年會的發言被解讀為將減息一次 之後則不好說
【彭博】— 在一個意見分歧的聯儲局，主席鮑威爾周五為9月降息打開了大門後，推動減息的政策制定者似乎即將如願以償。Bloomberg ・ 1 天前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前