Patek Philippe百達翡麗超級複雜功能5370R-001雙秒追針計時碼錶：栗色的優雅

超級複雜功能時計編號5370R-001雙秒針追針計時腕錶以全新面貌登場，首次以玫瑰金錶殼搭載CHR 29-535 PS手動機芯。這枚機芯最早應用於2015年5370P-001腕錶，配備手動上鏈裝置、導柱輪和橫向離合器，採用七項創新專利技術，包括經過品牌改良的雙針計秒裝置，將傳統追針技術融入現代。

CHR 29-535 PS手動機芯：配備七項專利裝置及30分鐘瞬跳計時顯示裝置

Patek Philippe百達翡麗超級複雜功能5370R-001雙秒追針計時碼錶搭載CHR 29-535 PS手動機芯，提供雙秒針追針計時功能、時間顯示和測速計顯示功能。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

CHR 29-535 PS手動機芯屬於自家29-535機芯譜系。這個譜系始於2009年編號7071R Ladies First女裝腕錶搭載的首枚全自家研製手動計時機芯CH 29-535 PS，耗時五年研發，取代以Nouvelle Lémania機件為基礎的CH 27-70機芯。

Patek Philippe百達翡麗超級複雜功能5370R-001雙秒追針計時碼錶配備金質及藍寶石水晶錶殼底藝，透視CHR 29-535 PS手動機芯。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

CH 29-535 PS機芯配備六項專利技術，包括：專利計時機械齒輪、能改善離合器和計時輪之間的滲透調節裝置、創新離合器槓桿與阻檔桿、鏤空分鐘計時凸輪、自動設置歸零錘、以及同軸分針和秒針兩端的獨立寶石軸承。整體來說，以上專利裝置有助佩戴者以精確、可靠、耐用和方便的方式操作計時裝置，準確測量時間。除此以外，機芯還設有30分鐘瞬跳累計計時裝置，其30分鐘計時指針能累積每分鐘計時讀數，並在進入下一分鐘時於一秒內跳進一格，準確指示測量時間。新作搭載的是CHR 29-535 PS手動機芯，除了配備上述六項專利裝置，其中雙秒針計時裝置經過品牌改良，是為另一項專利技術。

CHR 29-535計時機芯譜系：融匯多項複雜功能

機芯設有雙秒針追針計時裝置，並設有30分鐘瞬跳計時盤，其中30分鐘計時指針每60秒跳進一格。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

自2009年，CH 29 535機芯譜系便應用於多款超級複雜計時功能腕錶，例如1/10秒單按鈕計時腕錶、萬年曆計時功能腕錶、以及雙秒追針計時和萬年曆功能腕錶等等。CHR 29-535 PS手動機芯裡的CHR意指「Chronographe à Rattrapante」雙秒追針計時功能。此機芯配備Gyromax砝碼擺輪和寶璣游絲，動力儲備65小時，獲百達翡麗印記認證，每日走時誤差在-1至+2秒以內。

超級複雜功能5370R-001雙秒追針計時碼錶：玫瑰金錶殼配栗子啡琺瑯錶盤

編號5370P-001腕錶是首款搭載CHR 29-535 PS手動機芯的腕錶，以鉑金錶殼搭載黑色琺瑯彩白色黃金錶盤，襯18K白金寶璣式嵌花時標及葉形指針，通過銀黑雙色佈局詮釋傳統、實用、精準和內斂的陽剛特質。2020年，品牌再推出編號5370P-011腕錶，以鉑金錶殼配藍色大明火琺瑯錶盤。

全新編號5370R- 001腕錶配備玫瑰金錶殼，襯18K 黃金栗子啡色琺瑯錶盤及駝色小錶盤，飾有玫瑰金寶璣式時標和葉形指針。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

全新編號5370R- 001腕錶是首款配備玫瑰金錶殼的錶款，襯18K 黃金栗子啡色琺瑯錶盤及駝色小錶盤，飾有玫瑰金寶璣式時標和葉形指針，外觀復古優雅，通過煥新面貌彰顯非凡工藝水平。