Patek Philippe百達翡麗Calatrava 6196P-001腕錶：包浩斯時計美學

Patek Philippe百達翡麗Calatrava時計系列宛如圓形正裝腕錶的代名詞。品牌在1930年代初推出編號96腕錶，其簡約美學延續至今。時至現代，腕錶款式包羅萬有，Calatrava編號6196P-001以最簡約的面貌面世，圓滿詮譯Calatrava時計的美學風采。

Patek Philippe百達翡麗Calatrava時計系列：源自Bauhaus美學

2025年春季，品牌推出Calatrava時計系列編號6196P-001腕錶。新作以圓形錶殼搭載乳光玫瑰金色小三針錶盤，配啡色皮革錶帶，整體設計與同期推出的腕錶相比極為簡約，低調自信。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

1932年，百達翡麗Calatrava時計系列編號96腕錶面世，靈感源自Bauhaus「功能主導形式」之設計原則，講求造型與實用功能合而為一。這款腕錶觀感簡約流麗。錶殼呈纖薄圓形，配流線型錶耳，而錶盤、時標、指針和錶殼之間的比例和諧統一，以錶盤中心為軸，呈層層同心圓設計，時間顯示清晰易讀，設計歷久常新，堪稱優雅正裝腕錶典範。

2025年，品牌沿襲Calatrava腕錶經典美學，推出Calatrava手動上鏈鉑金腕錶(編號6196P-001):採用鉑金圓形錶殼，直徑38毫米，厚度9.33毫米，搭載30-255 PS手動機芯，提供小三針顯示功能，尺寸適中纖薄，宛如復古正裝腕錶一般，佩戴貼手舒適。

圓形輪廓：體驗錶殼密度與重量

Calatrava手動上鏈鉑金腕錶（編號6196P-001）採用鉑金圓形錶殼，直徑38毫米，厚度9.33毫米。6時位置外則鑲有一顆圓鑽，這是品牌旗下所有鉑金腕錶的共同裝飾特徵。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

鉑金是加工難度最高的貴金屬之一，熔點遠高於黃金，達1,768°C。這意味品牌需要運用高溫及專用設備鑄造和焊接錶殼。另一方面，鉑金密度比同等尺寸的黃金高，質地重身卻柔軟，容易刮傷和損耗，變相提升對工匠之工藝技術要求。

雖然如此，這枚腕錶的鉑金錶殼依然簡約精緻:斜面錶圈經過拋光打磨，而錶殼和錶耳側面則經過磨砂加工，以對比光澤突顯錶殼輪廓。一如品牌旗下所有鉑金腕錶，6時位置的錶殼外側鑲有一顆圓鑽。乳光玫瑰色錶盤也是焦點所在。錶盤鑲有炭灰色塗層白金「obus」切面小時刻度，以及皇室式切面時針和分針，佈局簡約易讀，體現Bauhaus設計理念。

30-255 PS手動機芯：提供小三針顯示功能

小三針顯示功能由30-255 PS手動機芯驅動，動力儲備65小時。PHOTO/ PATEK PHILIPPE。

腕錶由30-255 PS手動機芯驅動。這款機芯於2021年面世，搭載於Calatrava編號6119「巴黎飾釘圖案」腕錶之內，以結構堅固和性能可靠見稱，提供小三針顯示功能，動力儲備65小時。機芯配備停秒功能，可精準設定時間至秒。

錶殼設有透明藍寶石水晶底蓋，展示機芯底部的日內瓦飾紋。PHOTO/ PATEK PHILIPPE

佩戴者推入錶冠便能上鏈，拉出錶冠即可設定時間和停秒。錶殼設有透明藍寶石水晶底蓋，展示機芯底部的日內瓦飾紋。腕錶配備亮面朱古力啡色鱷魚皮革錶帶和鉑金針扣。新作尺寸適中纖薄，設計簡約悅目，能藏伏於恤衫袖口之下，洋溢沉穩而自信之優雅氣質。