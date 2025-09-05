熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
Pattaya酒店｜芭達雅納中天The Standard今年10月開幕！人均$542.5起 品牌首座海灘俱樂部/衝浪小屋/成人專屬避世空間
充滿玩味的設計酒店品牌The Standard，繼華欣及曼谷後，將於今年10月開設泰國第三間酒店「芭達雅納中天The Standard」，選址芭達雅的高級海濱度假區納中天（Na Jomtien），設有品牌首座海灘俱樂部、為浪人打造的衝浪小屋、成人專屬屋頂避世空間以及泰式海濱燒烤餐廳等，充滿海島度假氛圍，
如今透過Trip.com預訂可享74折優惠，折後每晚只需$885起，除開人均$442.5包早餐，超抵！
選址芭達雅高級海濱度假區
「芭達雅納中天The Standard」將於今年10月開幕，位於芭達雅的高級海濱度假區「納中天」，距離曼谷只有1個半小時車程，附近擁有大量Cafe、餐廳及創意藝文空間，出發至絕美離島如Kram、Phai、Larn也只需短程船航就能抵達，能感受到靜謐與世隔絕氛圍。
建築引景入室 展現前衛美學
酒店四周海面平靜、松林成蔭，坐擁一望無際的海岸線，建築由泰國設計團隊Onion操刀，純白色與波浪線條的建築，與白沙碧海互相呼應。室內設計則由The Standard內部團隊操刀，延續品牌標誌性的設計，選用大量亮麗色彩，並揉入大量植栽及竹、藤、木頭等自然材質，同時亦加入藝術元素，如在庭院間呈現藝術家 Chloé Kelly Miller 的客製石像作品《Unity of the Double》，就連酒店員工制服也是泰國知名時裝品牌 Vickteerut的手筆，展現品牌一貫的前衛美學。
161間房既摩登又復古
酒店共規劃161間客房與套房，設計一如以後既摩登又復古，房型以大床房與雙床房為主流，亦有供4人入住的家庭客房、擁有無敵海景的泳池套房，以及近3,500呎的頂樓套房，配備雨淋式花灑、精選備品及花園或海景視野，帶來輕奢度假體驗。
首座海灘俱樂部+成人專屬避世空間
其他配備還有，The Standard首座海灘俱樂部「Esmé」，揉合泰國和墨西哥的度假體驗帶來精緻多元的招牌菜式；泰式海濱燒烤餐廳「Sereia」，以明火炭烤新鮮本地漁獲與優質肉品，來獨一無二的海鮮盛宴；成人專屬屋頂避世空間「Mmhmmm」，備有酒吧、彩泥房Mud Lounge、冰浴以及隱秘泳池，可邊看海景邊放鬆；還有為浪人打造的衝浪小屋，以及距離大海僅數步之遙的泳池，打造完美的放縱時光。
芭達雅納中天The Standard
價錢：每晚$1,085起，人均$542.5起
按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂
芭達雅納中天The Standard
地址：Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國（地圖按此）
