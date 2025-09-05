Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Pattaya酒店｜芭達雅納中天The Standard今年10月開幕！人均$542.5起 品牌首座海灘俱樂部/衝浪小屋/成人專屬避世空間

充滿玩味的設計酒店品牌The Standard，繼華欣及曼谷後，將於今年10月開設泰國第三間酒店「芭達雅納中天The Standard」，選址芭達雅的高級海濱度假區納中天（Na Jomtien），設有品牌首座海灘俱樂部、為浪人打造的衝浪小屋、成人專屬屋頂避世空間以及泰式海濱燒烤餐廳等，充滿海島度假氛圍，

如今透過Trip.com預訂可享74折優惠，折後每晚只需$885起，除開人均$442.5包早餐，超抵！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

選址芭達雅高級海濱度假區

「芭達雅納中天The Standard」將於今年10月開幕，位於芭達雅的高級海濱度假區「納中天」，距離曼谷只有1個半小時車程，附近擁有大量Cafe、餐廳及創意藝文空間，出發至絕美離島如Kram、Phai、Larn也只需短程船航就能抵達，能感受到靜謐與世隔絕氛圍。

「芭達雅納中天The Standard」將於今年10月開幕，位於芭達雅的高級海濱度假區「納中天」，距離曼谷只有1個半小時車程。（相片來源：官方照片）

建築引景入室 展現前衛美學

酒店四周海面平靜、松林成蔭，坐擁一望無際的海岸線，建築由泰國設計團隊Onion操刀，純白色與波浪線條的建築，與白沙碧海互相呼應。室內設計則由The Standard內部團隊操刀，延續品牌標誌性的設計，選用大量亮麗色彩，並揉入大量植栽及竹、藤、木頭等自然材質，同時亦加入藝術元素，如在庭院間呈現藝術家 Chloé Kelly Miller 的客製石像作品《Unity of the Double》，就連酒店員工制服也是泰國知名時裝品牌 Vickteerut的手筆，展現品牌一貫的前衛美學。

室內設計則由The Standard內部團隊操刀，延續品牌標誌性的設計，選用大量亮麗色彩，並揉入大量植栽及竹、藤、木頭等自然材質。（相片來源：官方照片）

建築由泰國設計團隊Onion操刀，純白色與波浪線條的建築，與白沙碧海互相呼應。（相片來源：官方照片）

161間房既摩登又復古

酒店共規劃161間客房與套房，設計一如以後既摩登又復古，房型以大床房與雙床房為主流，亦有供4人入住的家庭客房、擁有無敵海景的泳池套房，以及近3,500呎的頂樓套房，配備雨淋式花灑、精選備品及花園或海景視野，帶來輕奢度假體驗。

酒店共規劃161間客房與套房，設計一如以後既摩登又復古。（相片來源：官方照片）

客房擁有花園或海景視野，帶來輕奢度假體驗。（相片來源：官方照片）

首座海灘俱樂部+成人專屬避世空間

其他配備還有，The Standard首座海灘俱樂部「Esmé」，揉合泰國和墨西哥的度假體驗帶來精緻多元的招牌菜式；泰式海濱燒烤餐廳「Sereia」，以明火炭烤新鮮本地漁獲與優質肉品，來獨一無二的海鮮盛宴；成人專屬屋頂避世空間「Mmhmmm」，備有酒吧、彩泥房Mud Lounge、冰浴以及隱秘泳池，可邊看海景邊放鬆；還有為浪人打造的衝浪小屋，以及距離大海僅數步之遙的泳池，打造完美的放縱時光。

芭達雅納中天The Standard

價錢：每晚$1,085起，人均$542.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂

距離大海僅數步之遙的泳池，打造完美的放縱時光。（相片來源：官方照片）

The Standard首座海灘俱樂部「Esmé」，揉合泰國和墨西哥的度假體驗帶來精緻多元的招牌菜式。（相片來源：官方照片）

芭達雅納中天The Standard

地址：Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國（地圖按此）

更多相關文章：

泰國按摩優惠｜$94就歎到60分鐘頭肩、手部按摩！全身按摩也只是$133起｜Pattaya好去處

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題

曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊

清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區

清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區

清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌