【 PAUL LAFAYET 】全線產品85折、輕量及分享蛋糕 /馬卡龍禮盒/法式焦糖燉蛋買一送一（01/11-15/11）

PAUL LAFAYET為慶祝15週年，由11月1日至11月15日推出一系列優惠，在優惠期間全線產品85折，在指定日期更有不同產品買一送一，在11月5日有輕量及分享蛋糕買一送一、在11月10日馬卡龍禮盒（6件裝或以上）買一送一、在11月14日法式焦糖燉蛋買一送一等，記得mark實日期，別錯過優惠！

日期：2025/11/01 - 2025/11/15

地點：PAUL LAFAYET分店及網店

