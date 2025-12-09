SoéPay 正式推出 「iPhone 拍易收」，商戶可隨時隨地接受各類免觸式付款

只需一部 iPhone 即可當面接受免觸式付款, 過程簡易、安全、私密，無需額外終端機。

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月9日 - SoéPay現已為香港商戶提供 「iPhone 拍易收」收款方案，商戶可當面接受免觸式付款。只需一部 iPhone 和「SoéPay - Tap to Pay」iOS 應用程式，即可透過 「iPhone 拍易收」接受各類免觸式付款, 包括扣帳卡、信用卡、Apple Pay 或其他電子錢包，無需額外的硬體或支付終端機。





廣告 廣告

SoéPay - Tap to Pay



結帳時，商户只需請顧客以其免觸式付款方式，靠近商户的 iPhone，即可經近距離無線通訊技術 (NFC) 安全完成交易。 「iPhone 拍易收」內置的輔助使用選項還能幫助顧客安全地輸入 PIN 資料。



Apple 的「iPhone 拍易收」使用 iPhone 內置的安全及私隱功能，保障商戶及顧客的私隱及安全。付款成功後，Apple 絕不會在 iPhone 或 Apple 伺服器上儲存付款卡號碼或資料。商户和顧客均可放心，他們的資料並不會外洩。*



SoéPay 的 「iPhone 拍易收」解決方案支援所有主要卡組織，包括 Visa、Mastercard、UnionPay、American Express 及 JCB，為商戶提供全面的支付受理服務。



SoéPay 簡化了商戶入駐流程，只要完成兩個步驟：(1) 下載安裝「SoéPay - Tap to Pay」iOS應用程式及 (2) 完成應用程式內的 KYC（客戶身分審查）驗證，並在符合所有要求後，商戶最快可在 60 分鐘內啟用「iPhone 拍易收」，透過 iPhone 接受非接觸式支付。



SoéPay 首席營收官 Sam Or 表示：我們已為首批商戶率先啟用「iPhone 拍易收」，包括的士服務、外送服務、花店、快閃店及個人化到府服務供應商。我們看到商戶能輕鬆在 iPhone 上，安全便捷地接受各種免觸式付款，並相信這項創新體驗能同時提升其營運效率與品牌形象。」



香港商戶還可透過SoéPay享有香港電訊提供的 iPhone設備及數據計劃的優惠。有關 SoéPay 的更多資訊，請瀏覽 https://soepay.com



*經加密的卡號碼，僅於「Store and Forward」模式下的交易時，暫時儲存於 iPhone。



Hashtag: #SPECTRATechnologies #SoéPay #TaptoPay #Payments #SoftPOS







https://soepay.com





https://www.linkedin.com/company/soepay/posts/?feedView=all





https://www.facebook.com/soepay.hk/





https://www.instagram.com/soepay.hk/

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 SoéPay

SoéPay 是 SPECTRA Technologies Holdings Company Limited 的全資附屬公司，為綜合一站式商戶支付解決方案供應商，不僅提供多種支付方式，更配備全球 PCI DSS 認證的雲端商戶系統，並由經驗豐富的客戶服務及技術團隊提供協助，為商戶提供可靠的服務保障。







新聞稿由客戶提供

