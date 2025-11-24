PayMe 用家入嚟睇！Trip.com 狂派 HK$430 著數！限時快閃回贈即刻搶

PayMe x Trip.com 獨家優惠

香港人！咪走寶呀！ 如果你習慣用 PayMe 畀錢，咁呢個優惠真係要放喺第一位！Trip.com 同 PayMe 聯手推出嘅年度旅遊優惠，唔單止有全年機票酒店折扣，仲有超快閃嘅即時現金回贈！ 我哋建議你先鎖定限時優惠，再慢慢規劃全年嘅大旅行！睇完即刻落手，分分鐘遲一步就冇咗個位！

🏆 第一波：快閃衝刺！「$10 PayMe 回水」即搶攻略 (12 月底就完！)

呢個係最容易、最快袋落袋嘅優惠！ 唔使等到天荒地老，只要你喺限時內落單，即刻回贈！

💰 點樣即時賺取 PayMe 優惠券？

超級簡單： 由即日起至 12 月底 ，你只要喺 Trip.com 預訂任何旅遊產品， 無論金額幾細 ， 用 PayMe 埋單 。

即刻收到： 成功付款後，你就會 即時收到一張 HK$10 嘅 PayMe 折扣優惠券 ！

下次再用： 張券可以用嚟下次消費淨額滿 HK$200 時扣減。

點樣賺盡？ 每位用戶 每月可以領取 2 次 ！即係話，你喺 11 月同 12 月，最多可以 額外輕鬆袋走 HK$20 ！

特別提醒： 呢個優惠係先到先得，手腳慢啲隨時被搶清光，聖誕新年出遊必爭呀！

PayMe x Trip.com 獨家優惠

💎 第二波：長線投資！全年機票酒店「勁減 $250 Code」袋定先！

搞掂咗限時回贈，家陣就嚟睇吓點樣規劃你 2025 年甚至 2026 年初嘅長線旅行！我哋有兩組全年有效嘅 PayMe 專屬優惠碼，幫你鎖定大額折扣，最高即減 HK$200！

🛫 機票篇：飛勻全球必備！(Code：PM2025F)

無論單拖定一家大細，只要訂成人機票，就有得減！

訂單滿 HK$1,000： 即減 HK$25

訂單滿 HK$2,000： 即減 HK$50 (飛長線真係慳唔少！)

🏨 酒店篇：想住得豪啲？(Code：PM2025H)

專門針對預付房價，想住靚房嘅你一定要用！

訂單滿 HK$250： 即減 HK$25 (短途遊入門必備！)

訂單滿 HK$1,500： 即減 HK$120

訂單滿 HK$3,000： 終極減 HK$200！ (Book 5 星級酒店最啱用！)

💡 Q&A 時間：點樣確保我食到個優惠？

好多客人都問，點樣先可以順利攞晒所有著數？我哋特別整理咗幾個最重要嘅問題，睇完即刻識點做！

Q1：我係咪喺 Trip.com App 訂就得？

A：唔得呀！ 你一定要透過我哋指定嘅活動網頁連結去預訂！成個流程都要喺個指定網頁度完成，先算合資格！

Q2：點樣用個優惠碼？使唔使入 Trip Coin？

A：記住以下幾點：

複製優惠碼 ( PM2025F 或 PM2025H )。 喺結賬頁面嘅指定欄位貼上，然後一定要核實個價錢真係扣減咗！ 注意： 每個訂單淨係可以用一個優惠碼，唔可以同 Trip Coin 或者其他折扣同時用㗎！

Q3：我點解用唔到個 Code 呀？

A：可能係以下原因：

地區設定錯咗： 請確保你個 Trip.com 賬戶設定係： 語言 ：繁體中文； 地區 ：香港； 貨幣 ：HKD 港幣。

產品限制： 優惠唔適用於「機加酒」等套票產品。機票 Code 唔包稅項；酒店 Code 淨係適用於預付房價。

🚀 咪再諗喇！ 咁大筆錢送上門，係咪 PayMe 用家都冇藉口唔用！快啲 Click 入嚟，搶埋個限時回贈，再慢慢 Plan 你全年嘅環球之旅啦！

