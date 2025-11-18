天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
PayMe x Trip.com 獨家優惠 搶盡 HK$430 獎賞！機票酒店全年勁減
對於習慣用手機畀錢嘅香港精明消費者嚟講，Trip.com 聯乘 PayMe 帶嚟嘅呢個年度旅遊優惠，你絕對唔可以錯過！
由即日起至 2025 年底，無論你計劃聖誕新年出遊，定係準備預訂 2026 年嘅機票酒店，只要透過指定連結預訂旅遊產品，並使用 PayMe 付款，就可以鎖定高達 HK$430 嘅總獎賞潛力！
呢個優惠分為三重震撼折扣，幫你慳到盡！想知點樣領取優惠碼、輕鬆賺盡所有 PayMe 獎賞？立即睇埋下面嘅詳盡攻略，規劃你下一趟超抵旅程啦！
💥 第一重賞：11-12 月限時 PayMe 消費回贈（高達 HK$20）
【限時快閃！即時回贈！】
由即日起至 12 月底，只要你喺 Trip.com 用 PayMe 埋單，唔理金額幾多，即時賺取 HK$10 回贈券！呢張券可以用嚟下次消費淨額滿 HK$200 時即時扣減。
獎賞內容
使用門檻
獲取限制
HK$10 PayMe 折扣優惠券
下一單淨額滿 HK$200 或以上適用
每位用戶每月限領 2 次 (先到先得)
📅 呢個優惠券有效期跨越聖誕同新年，記得唔好錯過使用期啦！
✈️ 第二重賞：機票優惠碼（全年有效，最高減 HK$50）
【全年適用！飛勻全世界！】
想買機票慳得精明？用 PayMe 優惠碼，單張訂單最高可減 HK$50！呢個優惠全年適用，幫您鎖定最抵價飛勻全球熱門航線！
優惠碼
產品
優惠內容
適用門檻
PM2025F
機票
即減 HK$25
滿 HK$1,000 或以上
PM2025F
機票
即減 HK$50
滿 HK$2,000 或以上
⚠️ 請注意： 優惠適用於成人機票票價，不包括稅項及其他附加費。
🏨 第三重賞：酒店優惠碼（全年有效，最高減 HK$200）
【酒店超強折扣！最高減 HK$200！】
PayMe 幫您輕鬆鎖定靚酒店！用指定優惠碼預訂酒店，最高可減 HK$200！無論係近近地嘅深圳，定係日韓泰台嘅預付房間都適用！
優惠碼
優惠內容
適用門檻
PM2025H
即減 HK$25
滿 HK$250 或以上
PM2025H
即減 HK$120
滿 HK$1,500 或以上
PM2025H
即減 HK$200
滿 HK$3,000 或以上
⚠️ 請注意： 優惠適用於預付房價，不包括稅項及其他附加費。
🛒 預訂流程及注意事項：輕鬆賺盡折扣！
📝 預訂步驟（簡單 6 步，輕鬆享優惠！）
進入專頁： 登入指定活動網頁（請點擊文案中嘅連結）。
複製優惠碼： 複製所需嘅酒店（PM2025H）或機票（PM2025F）優惠碼。
搜尋產品： 搜尋你心水嘅酒店或航線。
選擇產品： 揀選你想預訂嘅房型或航班。
套用優惠碼： 喺結帳頁面貼上/套用優惠碼，記得確認成功使用！
PayMe 付款： 確認訂單同價錢，選擇 PayMe 立即付款！
🔔 重要使用條款 (必讀！)
指定網頁： 客戶必須喺指定活動網頁完成整個預訂過程，先可以享有優惠。
語言及地區設定： 請確保您嘅 Trip.com 賬戶設定為：語言：繁體中文；國家或地區：香港；貨幣：HKD - 港幣。
優惠碼限制： 每張訂單只可以用一個優惠碼。優惠唔可以同其他折扣或 Trip coin 同時使用。
不適用產品： 優惠不適用於「機加酒」等套票產品。
🌟 立即行動： 唔好等！即刻進入指定活動網頁，用 PayMe 搶盡全年機票酒店超抵折扣，規劃你嘅下一趟旅程啦！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
最新「美食沙漠」出爐 啟德跑道區「800米零餐廳」最慘 白石角、掃管笏冇得救？
最新「美食沙漠」排名出爐，當中啟德跑道區 800 米內無餐廳最極端，白石角、掃管笏亦長期欠缺餐飲配套，屬結構性問題難見改善。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）
近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！Yahoo Food ・ 1 小時前
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
長者自助餐優惠2025〡15間酒店自助餐優惠推介！自助午餐最平$167起／歎聖誕主題菜、江蘇大閘蟹、日式佐賀黑毛和牛火鍋
平時每次去食自助餐，都是著重介紹收取成人價錢的自助餐優惠，這次Yahoo Food特意為各位精明的老友們謀福利，以更優惠的價錢就可以享用高質素的酒店自助餐，更會看看有哪些美食份外回本及適合長者享用，想知道有什麼至抵自助餐優惠推介就要看看內文的介紹！最後要留意的是，每間酒店對於長者的適用年齡有所不同，有60歲或65歲以上的規定，大家記得留意啦。Yahoo Food ・ 3 小時前
全運會・場地單車｜李思穎全能賽封后成「三金皇后」 累計四面全運會金牌成香港第一人
場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，李思穎出戰女子全能賽，合共得到124分，以1分之微險勝河南周夢寒摘走金牌。連同早前女子麥迪遜賽及女子個人公路賽金牌，李思穎單屆獨得三金，成為「三金皇后」，是香港單車隊歷來在單屆全運會贏取最多金牌的車手。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
姆明80週年展覽啟德亮相！沉浸式重現首部作品《姆明與大洪水》、1:1還原姆明屋｜香港好去處
姆明80周年啦！Trendic International Ltd.與Rights & Brands Asia Ltd.合作舉辦《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》主題展覽，即日起至2026年1月4日、於啟德體育園啟德零售館2期4重舉行，為各位帶來姆明首部作品《姆明與大洪水》的沉浸式體驗～現有特典套裝，每人$300不但有價值$128門票一張，還有紀念明信片及姆明80周年展限量木製燈箱，值得粉絲珍藏！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【KFC】肯！抵DEAL $39上校盛盒、經典葡撻買一送一（17/11-30/11）
KFC推出一連兩星期「肯！抵DEAL」優惠，11月17日至11月30日期間，每日都不同超抵優惠，包括上校盛盒以時光倒流價$39快閃回歸，仲有經典葡撻買一送一！YAHOO著數 ・ 14 小時前
【惠康】至筍美食優惠 蜜雪冰糖橙$23/袋（即日起至20/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有蜜雪冰糖橙、Autumn Crisp® 波子提子23毫米+、菲律賓袋裝香蕉、 Meadows 穀飼牛肋肉條、急凍黃立鯧、食米/食油、首爾農埸韓國新鮮加大雞蛋、御品皇急凍餸飯、 Kettle薯片同埋威露士5合1洗衣機清潔除菌劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 4 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 18 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 揭賣紀念品遭打壓提早停售：香港式文化大革命｜Yahoo
本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。主辦團隊其後安排退款或讓觀眾改購不同票價的周邊紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。莊梅岩今日（17日）公布整場風波的時序，披露售賣紀念品一事亦遭打壓。團隊原定 10 月底截止售賣紀念品，但因收到投訴稱「協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨」，各合辦單位受到威脅，最終要提早停售紀念品。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
全運會｜5分鐘戰兩項決賽 何詩蓓50米蛙、50米自連奪兩銅牌 單屆2金2銅創造港隊歷史
周一的全運會游泳賽事，香港女飛魚何詩蓓挑戰5分鐘連遊兩場決賽，結果掃走50米蛙泳及50米自由泳銅牌，單屆贏得2金2銅，累積4塊獎牌，成為本屆香港代表團單屆最多獎牌的選手，也是港隊參加多屆全運會以來單屆最多獎牌的港將。Yahoo 體育 ・ 16 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 1 天前