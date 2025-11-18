PayMe x Trip.com 獨家優惠 搶盡 HK$430 獎賞！機票酒店全年勁減

PayMe x Trip.com 獨家優惠

對於習慣用手機畀錢嘅香港精明消費者嚟講，Trip.com 聯乘 PayMe 帶嚟嘅呢個年度旅遊優惠，你絕對唔可以錯過！

由即日起至 2025 年底，無論你計劃聖誕新年出遊，定係準備預訂 2026 年嘅機票酒店，只要透過指定連結預訂旅遊產品，並使用 PayMe 付款，就可以鎖定高達 HK$430 嘅總獎賞潛力！

呢個優惠分為三重震撼折扣，幫你慳到盡！想知點樣領取優惠碼、輕鬆賺盡所有 PayMe 獎賞？立即睇埋下面嘅詳盡攻略，規劃你下一趟超抵旅程啦！

廣告 廣告

Shop Now





💥 第一重賞：11-12 月限時 PayMe 消費回贈（高達 HK$20）

【限時快閃！即時回贈！】

由即日起至 12 月底，只要你喺 Trip.com 用 PayMe 埋單，唔理金額幾多，即時賺取 HK$10 回贈券！呢張券可以用嚟下次消費淨額滿 HK$200 時即時扣減。

獎賞內容 使用門檻 獲取限制 HK$10 PayMe 折扣優惠券 下一單淨額滿 HK$200 或以上適用 每位用戶每月限領 2 次 (先到先得)

📅 呢個優惠券有效期跨越聖誕同新年，記得唔好錯過使用期啦！

Shop Now

✈️ 第二重賞：機票優惠碼（全年有效，最高減 HK$50）

【全年適用！飛勻全世界！】

想買機票慳得精明？用 PayMe 優惠碼，單張訂單最高可減 HK$50！呢個優惠全年適用，幫您鎖定最抵價飛勻全球熱門航線！

優惠碼 產品 優惠內容 適用門檻 PM2025F 機票 即減 HK$25 滿 HK$1,000 或以上 PM2025F 機票 即減 HK$50 滿 HK$2,000 或以上

⚠️ 請注意： 優惠適用於成人機票票價，不包括稅項及其他附加費。

Shop Now

🏨 第三重賞：酒店優惠碼（全年有效，最高減 HK$200）

【酒店超強折扣！最高減 HK$200！】

PayMe 幫您輕鬆鎖定靚酒店！用指定優惠碼預訂酒店，最高可減 HK$200！無論係近近地嘅深圳，定係日韓泰台嘅預付房間都適用！

優惠碼 優惠內容 適用門檻 PM2025H 即減 HK$25 滿 HK$250 或以上 PM2025H 即減 HK$120 滿 HK$1,500 或以上 PM2025H 即減 HK$200 滿 HK$3,000 或以上

⚠️ 請注意： 優惠適用於預付房價，不包括稅項及其他附加費。

Shop Now

🛒 預訂流程及注意事項：輕鬆賺盡折扣！

📝 預訂步驟（簡單 6 步，輕鬆享優惠！）

進入專頁： 登入指定活動網頁（請點擊文案中嘅連結）。 複製優惠碼： 複製所需嘅酒店（PM2025H）或機票（PM2025F）優惠碼。 搜尋產品： 搜尋你心水嘅酒店或航線。 選擇產品： 揀選你想預訂嘅房型或航班。 套用優惠碼： 喺結帳頁面貼上/套用優惠碼，記得確認成功使用！ PayMe 付款： 確認訂單同價錢，選擇 PayMe 立即付款！

🔔 重要使用條款 (必讀！)

指定網頁： 客戶 必須 喺指定活動網頁完成整個預訂過程，先可以享有優惠。

語言及地區設定： 請確保您嘅 Trip.com 賬戶設定為： 語言：繁體中文；國家或地區：香港；貨幣：HKD - 港幣 。

優惠碼限制： 每張訂單只可以用一個優惠碼。優惠 唔可以 同其他折扣或 Trip coin 同時使用。

不適用產品： 優惠不適用於「機加酒」等套票產品。

Shop Now

🌟 立即行動： 唔好等！即刻進入指定活動網頁，用 PayMe 搶盡全年機票酒店超抵折扣，規劃你嘅下一趟旅程啦！

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。







