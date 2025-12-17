精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
PayPal 提交申請成立銀行，計劃提供小企業貸款服務
PayPal 現在計劃在美國成為一間銀行。該公司已向猶他州金融機構部及聯邦存款保險公司提交所需的申請，以設立 PayPal Bank，這將是一家位於猶他的特許工業貸款公司。PayPal 表示，這將增強其業務並提升效率，使其能夠更好地支持美國的小型企業增長及經濟機會。
除了提供小型企業貸款外，PayPal Bank 還將向客戶提供帶息儲蓄賬戶，並成為美國卡網絡的成員，以補充其通過現有銀行關係進行的處理及結算活動。自 2013 年以來，PayPal 表示已為全球超過 42 萬個商業賬戶提供超過 300 億美元的貸款和流動資金。
這家提議中的銀行將使 PayPal 能夠更高效地向美國小型企業提供商業貸款方案，同時減少對第三方的依賴，進一步鞏固 PayPal 的業務。如果當局批准 PayPal Bank 的設立，客戶存款將符合 FDIC 保險的保障。
推薦閱讀
其他人也在看
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 15 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 18 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
崔碧珈再補刀！指facebook戀愛狀況無需對方確認 曲線向大隻Rocky鄭健樂落閘
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
陳偉霆淚訴13歲喪父遺憾！為了「剛出世兒子」決定官宣結婚：想讓他的出生被祝福
陳偉霆在《VOGUE MAN》12月號專訪中，首次完整談到與何穗公開生子的原因。他重申自己一向抱持「不當未婚爸爸」的婚育觀，並表示之所以選擇對外說清楚，與他13歲失去爸爸的成長經驗有關，希望孩子從出生開始，就是在被祝福的狀態下來到這個世界。姊妹淘 ・ 16 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 14 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 45 分鐘前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 18 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 1 天前
46歲港人自駕越線釀骨折！ 導航架亂放視線擋出大禍！
說起來，這種戲碼在北海道簡直家常便飯。根據當地租車龍頭「Budget Rent A Car」新千歲機場店的佐佐木店長爆料，去年11月光是自駕事故，就有七成出在老外手上！Japhub日本集合 ・ 19 小時前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋宛穎低胸歎下午茶 享受放「胸」時間
【on.cc東網專訊】前港姐宋宛穎（Sabrina）除了是2021年香港小姐冠軍，本身是「學霸」畢業於加拿大多倫多大學的她，近年更重返校園攻讀港大醫科碩士並於去年畢業，近年在工作和學業上不斷向前衝的她明白到在適當時候放慢腳步，好好感受生活對人生的重要性。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 1 天前
解讀 | 紅魔亂鬥般尼茅夫 執返1分定失兩分？
昨日上演的英超賽事，曼聯最終以4比4大手交易的情況下跟般尼茅夫打成平手，戰情發展相當混亂，到時是執返1分還是失兩分？Yahoo 體育 ・ 19 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 21 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前