PayPal 提交申請成立銀行，計劃提供小企業貸款服務

PayPal 現在計劃在美國成為一間銀行。該公司已向猶他州金融機構部及聯邦存款保險公司提交所需的申請，以設立 PayPal Bank，這將是一家位於猶他的特許工業貸款公司。PayPal 表示，這將增強其業務並提升效率，使其能夠更好地支持美國的小型企業增長及經濟機會。

除了提供小型企業貸款外，PayPal Bank 還將向客戶提供帶息儲蓄賬戶，並成為美國卡網絡的成員，以補充其通過現有銀行關係進行的處理及結算活動。自 2013 年以來，PayPal 表示已為全球超過 42 萬個商業賬戶提供超過 300 億美元的貸款和流動資金。

這家提議中的銀行將使 PayPal 能夠更高效地向美國小型企業提供商業貸款方案，同時減少對第三方的依賴，進一步鞏固 PayPal 的業務。如果當局批准 PayPal Bank 的設立，客戶存款將符合 FDIC 保險的保障。

