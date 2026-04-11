【PC】森林經營模擬遊戲 《Living Forest》限時免費

獨立遊戲開發商與發行商推出的 PC 經營模擬遊戲 《Living Forest》，目前正於 Steam 平台推出限時免費領取活動。即日起至 4 月 13 日前（依平台實際時間為準）將遊戲加入收藏庫，即可永久保留。

在《Living Forest》中，你將化身為森林的守護者，負責恢復與擴張一片充滿生機的綠意之地。玩家需要精心規劃植被的佈局，平衡水源、陽光與土壤營養，觀察各種動植物如何在這個生態系統中繁衍生息。遊戲節奏輕快舒緩，搭配精緻的自然景觀視覺效果，非常適合想要遠離塵囂、享受片刻寧靜的玩家。

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隨著遊戲進度推移，你將解鎖更多稀有物種，並面對不同季節帶來的挑戰。這不僅僅是一場經營遊戲，更是一段與大自然對話的療癒旅程。快來親手打造屬於你的夢幻森林，看著荒蕪的土地在你的照顧下重現生機。