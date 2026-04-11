【PC】瘋狂搞怪的實體大逃殺遊戲 《Prop Sumo》限時免費

獨立遊戲開發團隊 Prop Sumo 開發的動作遊戲《Prop Sumo》，現在正於 Epic Games 平台推出限時免費優惠，只要在 4 月 17 日 23:00 前領取，即可永久保留在遊戲庫中。

遊戲簡介

這是一場前所未有的「重量級」大對抗！《Prop Sumo》是一款物理效果極其誇張的實體對戰遊戲。玩家將操控造型獨特、動作笨拙的「大隻佬」在多樣化的競技場中互相衝撞，目標只有一個：將對手推下平台！

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遊戲支持多位玩家同場競技，結合了混亂的物理引擎與隨機生成的道具。你可能需要利用巨大的重物、滑稽的動作或精準的衝撞來取得優勢。無論是想要放鬆心情還是與朋友互相傷害，這款充滿歡樂與魔性的作品絕對能帶給你無限的笑聲。