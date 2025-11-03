低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
pCloud 雙 11 超筍終身雲端空間大平賣！多間誇國企業都用，實力保證
文章來源：Qooah.com
近年來隨著手機拍攝檔案所佔用的空間日益增大，一段僅 2-3 分鐘的 4K 影片就可能佔用 4GB 容量（1TB = 1024GB），用戶對雲端儲存空間的需求也隨之提升。多數使用者為求方便，往往選擇按月付費的 Google Drive 或 iCloud 服務。然而，若希望避免每月支付高昂的雲端空間費用，不妨考慮來自瑞士的雲端儲存服務公司 pCloud。該公司即將推出雙 11 優惠活動，僅需 $199 美元（折合約 HK$1,546），即可購買終身使用的 1TB 雲端儲存空間，相當划算。
為何選擇 pCloud？
或許有人會問，為何應選擇 pCloud 而非選擇以月費形式使用 Google Drive 等服務？關鍵在於 pCloud 只需一次性付款，即可終身使用。此外，pCloud 的客戶包括可口可樂、adidas、Nike、X、BMW 及蜆殼石油等跨國企業，其服務品質與穩定性備受肯定。正如同樣來自瑞士的瑞士銀行以信譽著稱，pCloud 憑藉其可靠性，成功吸引眾多國際企業選用其雲端儲存服務。
pCloud 在資料傳輸安全性方面表現出色，從用戶裝置傳輸至 pCloud 伺服器的過程中，皆採用 TLS/SSL 加密技術，並將檔案至少存儲於三個不同的伺服器中心，確保資料傳送達到最高安全標準。
pCloud 還支援跨裝置檔案上傳，無論是 Windows、Mac 或 Linux 電腦，還是 iPhone 與 Android 手機，皆可透過專用應用程式操作，亦可直接透過官網 pCloud.com 上傳檔案，方便使用不同裝置的用戶同步資料。
pCloud 的備份功能相當完善，無論用戶過去是使用 Dropbox、Google Drive、Facebook、Google Photos 或 OneDrive 儲存檔案與照片，皆可自動將內容備份至 pCloud，省去手動備份的時間與麻煩。
上傳至雲端空間的音樂或影片檔案，還可透過 pCloud 內建的播放器直接欣賞。
雙 11 優惠詳情
pCloud 將於 11 月 3 日至 11 月 17 日期間推出雙 11 優惠活動，1TB、2TB 及 10TB 的終身雲端儲存服務原價分別為 $435 美元、$599 美元及 $1,890 美元，優惠期間將降價至 $199 美元、$279 美元及 $799 美元，折合港幣約為 HK$1,546、HK$2,167 及 HK$4,654，折扣幅度高達 4.2 折，讓用戶能以優惠價格購買終身雲端儲存服務。
若希望獲得更加全面的終身雲端儲存服務，用戶亦可考慮 pCloud 的 3 合 1 組合包，內容包括 5GB 終身雲端儲存空間、額外檔案加密功能（pCloud Encryption）以及無限制安全密碼記錄服務（pCloud Pass）。
該組合原價為 $1,563 美元，優惠期間僅售 $599 美元，折合約 HK$4,654，相當於以 4 折價格入手這些永久且實用的雲端儲存服務。
有興趣試用的用戶可透過以下連結前往 pCloud 官方網頁選購。優惠期為 11 月 3 日至 11 月 17 日，其中 10TB 終身雲端儲存服務更是首次降價至 $799 美元，值得大家考慮選用。
pCloud 雙 11 優惠官方網頁
https://landing.pcloud.com/zh/SinglesDay2025?channelid=12779&label=SinglesDay2025-trc
其他人也在看
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學
全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。Yahoo Tech HK ・ 16 分鐘前
vivo X300 Ultra 即將在全球發佈
vivo 的 X 系列旗艦手機歷來以 Ultra 版本專供中國市場，但這一情況可能即將改變。根據最新的證據，尚 […]TechRitual ・ 1 天前
1O1O及csl客戶以ViuTV觀看全運會直播可免數據用量
第十五屆全國運動會(十五運會/全運會)即將揭幕。由即日起至11月21日，十五運會舉行期間，香港電訊(06823.HK)旗下 1O1O 及 csl 月費服務計劃用戶透過 ViuTV 網上平台及 ViuTV 應用程式，包括 ViuTV 99台、96台及四個專屬數碼頻道，觀賞開幕禮、閉幕禮、賽事直播及賽事精華，可獲豁免本地流動數據用量。ViuTV 將全程轉播多項十五運會賽事，更推出多達四個專屬數碼頻道，緊貼港隊比賽進程。(BC)infocast ・ 2 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 42 分鐘前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 2 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 3 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！
有網民近日於小紅書以「港漂買房第一難：房子沒交房就開始大漏水！」為題發文，表示自己跟太太「all in」購入奧運區一個樓齡約20年的二手單位，已簽完合約並正辦理按揭，惟近期上單位驗房並準備裝修事宜時，驚訝發現單位出現滲水問題，大呻「瞬間天都塌了！」更多買樓貼士：誤買「無契樓」亦不可踢契！臨約加一條款 保障免中伏！買連天台特色戶可隨意BBQ？漏水邊個負責？都要睇呢件文件該港漂指，發現廚房門口位置的牆身出現「浮起」的現象，更指出「買之前看房牆皮好像沒有浮起來的」。當再走近旁邊的地板，形容用腳一踩「黑水直接沿著地板縫鑽出來」，認為事情愈來愈不對勁，後來再檢查全屋地板，並於靠近廁所及客房的位置均出現同樣問題！港漂隨即聯絡賣方欲討論事件，惟對方斬釘截鐵地回覆：「Talk to my lawyer吧。」港漂咨詢裝修師傅，對方則表示單位滲水的原因應為「銅喉爆掉了，準備地板和牆撬起來換掉。」但目前仍未知修復滲水問題須額外支出的金額。港漂慘呻「自己确实还是嫩了点」，稱「社會又給弟弟上了一課」。有心水清網民留言表示：「這種房子叫化妝樓，其實agent（經紀）內心是清楚的」。不少網民都以過來人分享個人經歷，28Hse.com ・ 3 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 3 小時前
魏駿傑拍片煲湯接放學展現暖爸特質 15歲女兒Jessica罕有曝光
現年57歲嘅魏駿傑，同前妻張利華離婚後獨力撫養女兒Jessica，現時主打內地市場。近年魏駿傑不時喺內地社交平台分享生活片段，早前就以「女兒奴一日」為主題拍vlog，而今年15歲嘅Jessica亦罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 1 天前
羅湖、福田等口岸周三起實施刷臉智能通關
【Now新聞台】國家移民管理局公布多項港澳台移民及出入境管理服務政策，包括本港多個來往內地的口岸，周三起實施人面識別通關。國家移民管理局公布10項移民和出入境管理服務政策措施，包括周三起，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡等多個口岸實施人面識別通關，適用於年滿14歲以上，同意採集核驗面相、指紋等信息，並持有效證件的內地及港澳居民。周三起亦會同步將港珠澳大橋、高鐵西九龍站等五個口岸劃為240小時過境，免簽政策適用入境口岸55個國家的公民，入境後可停留不超過240小時，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。建設中的河套港深創科園在區內科研場所、創科企業等工作的內地人，周三起經深圳園區管理部門備案後，可獲簽發3年多次有效往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。 #要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
101、故宮都輸了！「台北最強景點」狂吸1525萬人：交通方便、娛樂美食多
台北觀光魅力持續發燒，不僅擁有繁華的商圈與世界級地標，更有豐富的文創園區與歷史建築，滿足各年齡層遊客的多元需求。根據交通部觀光署最新統計數據顯示，2025年１月至７月台北市人氣景點排行榜出爐，西門町商食尚玩家 ・ 6 小時前
許紹雄病逝｜許紹雄定於11月17日設靈，所得帛金全捐兒童癌病基金。妻：延續先夫仁心慈念，為年幼生命燃點新希望
許紹雄病逝｜人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。其好友黎珊日前向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 編輯：海月@Medical Inspire｜圖片來源：Benzhui@InstagramMedical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前