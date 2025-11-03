pCloud 雙 11 超筍終身雲端空間大平賣！多間誇國企業都用，實力保證

文章來源：Qooah.com

近年來隨著手機拍攝檔案所佔用的空間日益增大，一段僅 2-3 分鐘的 4K 影片就可能佔用 4GB 容量（1TB = 1024GB），用戶對雲端儲存空間的需求也隨之提升。多數使用者為求方便，往往選擇按月付費的 Google Drive 或 iCloud 服務。然而，若希望避免每月支付高昂的雲端空間費用，不妨考慮來自瑞士的雲端儲存服務公司 pCloud。該公司即將推出雙 11 優惠活動，僅需 $199 美元（折合約 HK$1,546），即可購買終身使用的 1TB 雲端儲存空間，相當划算。

為何選擇 pCloud？

或許有人會問，為何應選擇 pCloud 而非選擇以月費形式使用 Google Drive 等服務？關鍵在於 pCloud 只需一次性付款，即可終身使用。此外，pCloud 的客戶包括可口可樂、adidas、Nike、X、BMW 及蜆殼石油等跨國企業，其服務品質與穩定性備受肯定。正如同樣來自瑞士的瑞士銀行以信譽著稱，pCloud 憑藉其可靠性，成功吸引眾多國際企業選用其雲端儲存服務。

pCloud 在資料傳輸安全性方面表現出色，從用戶裝置傳輸至 pCloud 伺服器的過程中，皆採用 TLS/SSL 加密技術，並將檔案至少存儲於三個不同的伺服器中心，確保資料傳送達到最高安全標準。

pCloud 還支援跨裝置檔案上傳，無論是 Windows、Mac 或 Linux 電腦，還是 iPhone 與 Android 手機，皆可透過專用應用程式操作，亦可直接透過官網 pCloud.com 上傳檔案，方便使用不同裝置的用戶同步資料。

pCloud 的備份功能相當完善，無論用戶過去是使用 Dropbox、Google Drive、Facebook、Google Photos 或 OneDrive 儲存檔案與照片，皆可自動將內容備份至 pCloud，省去手動備份的時間與麻煩。

上傳至雲端空間的音樂或影片檔案，還可透過 pCloud 內建的播放器直接欣賞。

雙 11 優惠詳情

pCloud 將於 11 月 3 日至 11 月 17 日期間推出雙 11 優惠活動，1TB、2TB 及 10TB 的終身雲端儲存服務原價分別為 $435 美元、$599 美元及 $1,890 美元，優惠期間將降價至 $199 美元、$279 美元及 $799 美元，折合港幣約為 HK$1,546、HK$2,167 及 HK$4,654，折扣幅度高達 4.2 折，讓用戶能以優惠價格購買終身雲端儲存服務。

若希望獲得更加全面的終身雲端儲存服務，用戶亦可考慮 pCloud 的 3 合 1 組合包，內容包括 5GB 終身雲端儲存空間、額外檔案加密功能（pCloud Encryption）以及無限制安全密碼記錄服務（pCloud Pass）。

該組合原價為 $1,563 美元，優惠期間僅售 $599 美元，折合約 HK$4,654，相當於以 4 折價格入手這些永久且實用的雲端儲存服務。

有興趣試用的用戶可透過以下連結前往 pCloud 官方網頁選購。優惠期為 11 月 3 日至 11 月 17 日，其中 10TB 終身雲端儲存服務更是首次降價至 $799 美元，值得大家考慮選用。

pCloud 雙 11 優惠官方網頁

https://landing.pcloud.com/zh/SinglesDay2025?channelid=12779&label=SinglesDay2025-trc