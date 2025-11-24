【 Peach John 】網店Black Friday SALE低至6折 精選內衣$80起（即日起至01/12）

由即日起至12月1日下午3點，Peach John網店各類指定商品低至6折發售，多款精選內衣低至$80，包括超人氣絕版PJ DAYS、皇牌Nice Body同$100 Bra Set，斷碼優惠款式售完不補，女士們唔好錯過啦！

日期：即日起至2025/12/01下午3時

地點：PEACH JOHN網店

