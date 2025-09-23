Perplexity 推電郵助手：總結郵件、草擬回覆、協助管理

Perplexity 今日推出全新的電郵助手（Email Assistant），為 Gmail 和 Outlook 郵箱的使用者帶來頗多 AI 協助功能。在啟用對應選項並發信至 assistant@perplexity.com 之後，AI 就會幫你自動總結郵件、標記重點及顯示待處理事項。如需要回覆，它也可以根據你的語氣和習慣草擬內容。用家還能透過郵件詢問助手或提出要求（比如哪些郵件需要先處理、整理出特定主題的相關郵件等等），你亦可在對話中 CC 助手，讓它加入協調以減少重複溝通時間。

根據 Perplexity 的說法，電郵助手完全符合 SOC 2 和 GDPR 的規定，用家無需擔心隱私問題。未來官方會進一步擴充支援的郵箱範圍，但短時間內該功能僅會向 Max 訂閱者開放。

