渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
Perplexity 推 Comet Plus 訂閱服務：用家月費 US$5，出版商將獲 8 成分潤
不知道各家媒體會不會接受。
面對多家媒體侵犯著作權法的指控，Perplexity 終於推出新舉措以求緩和與出版商的關係。他們今天新推了一項名為 Comet Plus 的訂閱計畫，它會統計 Comet Agent 在媒體網站上執行的操作，而這些操作目前並未被包含在 Perplexity 和出版方的交易當中。用家訂閱 Comet Plus 的費用是每月 US$5，媒體和出版商將獲得其中的 8 成收入，剩餘 2 成則會被用於運算資源。
根據 Perplexity 的說法，Comet Plus 的初始分潤池中會被放入 4,250 萬美元。隨著 Comet Plus 訂戶數的增加，出版商能獲得的利潤也會變多。現有的 Perplexity Pro 和 Max 訂閱都會自動包含 Comet Plus，訂戶會間接貢獻分潤。不過話雖如此，Comet Plus 僅 US$5 的月費遠低於傳統媒體的定價（多為 US$20 至 US30），所以現在還很難說出版商們願不願意接受 Perplexity 的新方案呢。
