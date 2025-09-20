焦點

經典作重映成戲院救星？本月重映《PTU》、《頭文字D》

Perplexity 的用戶現在可選擇以 Nano banana 或Seedream 4.0 生成圖片

在 WhatsApp 上的 Perplexity AI 聊天機器人也可以用。

之前 HKT 與 PayPal 都送大家一年 Perplexity Pro 訂閱給大家試用，應該用得很開心吧！若大家最近喜歡用 nano banana 改圖的話，現在也可以於 Perplexity 內使用這個模型生成圖片。近日 Perplexity 加入了 Nano banana 與Seedream 4.0 兩款模型，讓用戶透過 Perplexity 網站或 WhatsApp 內生成高質素的圖片。

有用 Perplexity 的朋友，現在可於 Account 內的「Preferences」功能中，在「Image generation model」一項內選擇使用 Nano banana 還是 Seedream 4.0 去生成圖片。據知免費用戶可使用有限次數的影像生成，而 Perplexity Pro 訂閱用戶則可使用有限次數的高品質影像生成。另外，在 WhatsApp 上的 Perplexity AI 聊天機器人也可以用 Nano banana 或 Seedream 4.0 生成圖片，某些情況下比用 Google AI Studio 或者會更順手。有 Perplexity Pro 訂閱或有在 WhatsApp 上使用 Perplexity AI 聊天機器人的朋友快去試試！

