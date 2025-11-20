焦點

中國政府通報暫停進口日本水產品

Perplexity 聯手 PayPal 推出「AI 代理網購」：聊天室內實現一鍵即買體驗

從搜尋到結帳一氣呵成！這項結合 AI 與支付巨頭的合作如何改變消費者的網購習慣？

AI 搜尋引擎 Perplexity 宣布與支付平台 PayPal 達成策略合作，共同推出名為「代理式商務」（Agentic Commerce）的全新購物解決方案。這次合作旨在簡化網上購物流程，讓用戶可以直接在 Perplexity 的聊天介面內，完成從產品資訊搜尋、比較到最終結帳的所有步驟，開創「對話式商務」（Conversational Commerce）的全新網購體驗。

代理式 AI：專屬的智能購物助理

「代理式商務」的核心在於運用智能化的 AI 助理，為用戶代勞複雜的購物任務。傳統網購需要用戶不斷跳轉頁面、比較價格、手動填寫資訊。Perplexity 的 AI 助理則能夠透過理解用戶的自然語言查詢，迅速檢測其「購物意圖」，即時整合網絡資訊並推薦個性化產品。

例如，用戶提問「哪些藍牙耳機適合在香港健身房使用？」AI 不僅會提供帶有引用來源的摘要回答，還會在答案中直接插入「產品卡片」，顯示圖片、價格和 AI 生成的產品描述。

這項全新的「用 Pro 購買」（Buy With Pro）功能，最初只向每月 20 美元的 Perplexity Pro 付費用戶開放。為了迎接節日購物旺季，Perplexity 已決定將其免費開放給所有美國用戶使用，並承諾能夠支援超過 5,000家零售商的產品購買。

PayPal 擔綱支付後盾：實現極致結帳體驗

要實現聊天室內購物的閉環體驗，支付流程的順暢與安全性至關重要。PayPal 在這次合作中扮演了關鍵的交易處理者。

當用戶選定產品後，交易將直接整合 PayPal 或 Venmo 的支付解決方案，實現 「一鍵結帳」。PayPal 利用其安全的代幣化錢包（Tokenized Wallet）和正在普及的通行密鑰技術，有效地消除了密碼需求，大大減少了結帳時的摩擦力。

更令人放心的是，PayPal 不僅處理支付，還會作為「紀錄商戶」（MoR）的角色，負責所有後端事務，包括運輸、追蹤與開票。此外，用戶可以享有 PayPal 嚴密的詐欺檢測和買家保護協議，讓即使是在 AI 驅動的環境中購物，也能確保交易的信任和安全性。

這項合作不僅是 Perplexity 商業化的重要一步，也標誌著 AI 在電子商務領域的應用邁入了新階段，預示著未來的網購體驗將更加個人化、即時化和無縫接軌。

Perplexity Selects PayPal to Power Agentic Commerce

Perplexity and PayPal team up to launch AI-powered conversational commerce

