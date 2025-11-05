低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
【PHD】手拉薄餅買一送一 平均價$50起（即日起至30/11）
PHD推出勁荀優惠！由即日起至11月30日，PHD全線手拉薄餅(自取限定)買一送一，最平$99就可以任揀兩款Pizza，包括PHD真多寶、千島海鮮、肉食大王、千島夏威夷、菇菇雞、辣肉腸狂迷 、千島多蘿蘿、瑪格麗特、夏日瘋情等9款口味，買大批送大批，買普通批送普通批，普通批每個低至$50！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/30
地點：PHD分店及網站
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
雙11優惠2025｜Hogan「餅乾鞋」快閃75折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著
Hogan這個意大利品牌，近年由檀健次擔任品牌大使後，帶貨力也不錯，很多時尚KOL都要來入手一對德訓鞋。Hogan德訓鞋可以跑出的其中一個原因，也許是因為有「厚底」，幫助無痛增高，同時又有著復古百搭氣息，趁雙11優惠75折直接衝了！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Snow Peak開倉全場產品$100起！露營床墊、不鏽鋼摺檯、營火用具低至半價
最近天氣開始轉涼，又係時候去Camping啦！日本頂級戶外品牌Snow Peak在尖沙咀進行限時開倉！全場只售$100起，多款露營用具更低至半價，包括炊具、摺檯、爐具及各款露營小物等，露營愛好者千祈唔好錯過！即刻睇吓有咩抵買：YAHOO著數 ・ 1 小時前
【Don Don Donki】將軍澳店5週年慶 多款洗護髮產品、營養補充品買一送一（即日起至30/11）
DON DON DONKI 將軍澳店 5 週年慶，大量人氣優惠商品、精選零食美食可以同frd 子開心share，其中多款洗護髮產品同營養補充品有買一送一優惠，包括Botanist植物保濕洗護系列、Yolu洗護髮系列、Asahi 150粒29類綜合必需氨基酸、維生素、礦物質複合錠、ASAHI 120粒瑪卡x鋅亞鉛男士耐力配方等！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯
一年一度的「無印良品週間 MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！Yahoo Food ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月最新優惠低至3折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb今個月將有雙11優惠和黑五購物節優惠，現時iHerb自家品牌產品最平低至3折，新會員更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 天前
【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢原箱咖啡250毫升6罐裝4排 $126/箱（買2箱送2支雪碧/ 芬達汽水500毫升、買滿$299即享89折、買滿$499再送$100網購電子優惠券）、伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升12盒裝 $268/箱、佳之選原箱純淨水 6公升4支 $78/箱、維達原箱金鑽系列4層衛生紙 27卷 $49.5/箱、倩絲原箱四層壓花卷紙 27卷 $73/箱（買滿$399送普樂氏多用途煮食鍋(配蒸籠)1.2公升、唯潔雅盒裝面紙、唯潔雅DELUXE ROYAL 高級三層衛生紙！YAHOO著數 ・ 1 天前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
買新機的你，終於等到 Casetify iPhone 17 系列專屬機殼的折扣優惠！Casetify 突發推限時優惠，購買一件產品即可享 85 折，購買兩件享 8 折，三件享 75 折，而購買滿四件更可享受驚艷的 7 折優惠！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶
不少網購平台及品牌未等到雙11正日，就已經率先推出雙11優惠2025，吸引大家提早消費！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！Yahoo Style HK ・ 13 分鐘前
新田貨倉無情火波及鄰近場地燒死兩狗 失蹤兩貓屍首亦已尋回
【動物專訊】新田麒麟村日前發生貨倉三級火，大火波及鄰近場地，除兩狗狗「阿嬌」和「Copper」慘被燒死外，之前失蹤的兩隻貓貓，屍首也在前日尋回。主人傷心得在大街上痛哭，認識貓狗主人的動物義工安采妮表示，他們原本為兩狗兩貓打造了一個舒適居所，有冷氣有像Party Room般的擺設，主人留在該處陪伴貓狗的時間甚至多過回自己家，沒想到一場無情大火，讓無辜的貓狗們喪命。 事緣新田麒麟村一個貨倉在10月31日下午1時許發生三級火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Copper慘被燒死，還有兩隻貓貓Cookie和Bubby不知所蹤。兩貓屍體前日終在燒成灰燼的現場中發現，主人傷心得在大街上對著愛貓屍體痛哭。阿嬌的狗主Ben也十分傷心，其女朋友更難過得無法上班。 安采妮表示，自己認識貓狗的主人們，有時她會到該場地玩健身，而狗狗阿嬌會一同玩耍，「他們不是養倉狗，他們的場地有冷氣，在室內居住如家居般，主人很長時間都在場內工作和陪伴貓狗，甚至有時睡覺都在場內。他們亦常常會駕車帶狗狗出去周圍玩，真的很愛錫他們的貓狗。」 她又直言，當旁邊貨倉起火時，該倉人士明知她朋友場地有4隻毛孩香港動物報 ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【魚尚】星期二魚尚日 半價加購指定卷物（即日起至25/11）
每逢星期二「魚尚日」就會有限定超荀優惠，購物每滿$40，即可以半價加購指定卷物，包括太卷 (4件) 、三文魚小卷 (12件) 、 蟹柳卷 (12件)及飛魚籽雙色小卷 (12件) ，最低半價卷物$7.5起！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【123 by ELLA】雙十一全場第二件半價（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行雙十一狂歡購物節，全場商品任揀兩件，第二件自動半價，不同商品都能一齊結帳，享受優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【雙11活動】adidas 官網限定 3 Stripes Festival 全年至抵快閃優惠低至3折！
優惠由即日起至 11 月 16 日，限時折上折，優惠疊住黎！大量款式最終入手價低至 3 折！兩大優惠專區 款式每日更新：1. 額外 5 折專區指定減價產品買 3 件或以上額外 5 折！2. 限時降價專...運動筆記 ・ 20 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前