【PHD】限時加推 手拉薄餅買一送一（即日起至14/12）

PHD 限時加推即日起至12月14日，多款手拉薄餅買一送一！PHD真多寶、千島海鮮、肉食大王、千島夏威夷、菇菇雞、辣肉腸狂迷、千島多蘿蘿、瑪格麗特、夏日瘋情 9款人氣口味任你揀，平均一個只需$50起！​無論堂食或外賣自取都有㗎，抵食到唔嗌對唔住自己！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/12/14

地點：PHD門市及網店

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso