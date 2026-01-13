Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Philips 近視控制檯燈＋智能櫥櫃燈組合價減至 $888，學業進步、照亮光明前途

想為新一年帶來更多光明與好運，家裏怎少得溫和護眼的照明工具？想為家居注入溫暖光線，同時守護孩子的視力健康，現在正是最佳時機！原價近 HK$1,300的 Einstein Pro 近視控制檯燈，搭配智能人感光感櫥櫃燈，雙燈組合限時驚喜價僅需 HK$888，CP 值超高，一盞照亮學習前程，一盞照亮日常細節，為全家打造健康護眼的學習環境，同時提升家居品味與便利！

Einstein Pro 近視控制檯燈專為近視控制而設計，擁有雙光源設計，提供柔和而均勻的照明，有助於減少眼睛疲勞，特別適合長時間閱讀和學習。其連夾式底座功能，無論在書桌上還是邊緣都能靈活應用，節省空間。擁有可調的色溫範圍（3000K至5100K）和超過 95 的顯色指數，能滿足不同環境的需求，呈現更真實的顏色。

近視控制檯燈具備智能亮度調節，面對環境光的變化，桌面光度仍然維持穩定，更擁有 40 分鐘休息提醒，避免孩子用眼過度。此外，檯燈內置智能多普勒雷達感應，當感應到用家精確入座後立即開燈，離開座位 30 分鐘後自動關燈，感應距離精確控制在 70cm 以內，減少誤觸發。

人感光感櫥櫃燈設計精巧、安裝便捷，無須打孔即可安裝，能完美融入各種居家環境，僅 0.8cm 的超薄設計更增加了空間的美觀性。配備 2000mAh 的大容量電池，該燈具在恒亮狀態下可持續使用高達 5 小時，確保長效照明需求。高達 90 的顯色指數（Ra90）能精準還原自然色彩，為您的空間帶來柔和而真實的光線體驗。

