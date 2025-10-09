Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
Philips Sonicare 電動牙刷低至半價，壓力感應＋智能刷牙體驗｜Amazon Prime Day優惠2025
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學
選擇一支好的牙刷，其實是為口腔健康作出一項明智的長期投資。Amazon Prime Day 重磅優惠來襲，Philips Sonicare 電動牙刷限時低至半價！ 現在可以用前所未有的價格，擁有具備 壓力感應與智能刷牙指引的專業級牙刷，徹底告別盲目刷牙，讓每一次清潔都精准、溫和又高效。
Philips Sonicare ExpertClean 7500
Philips Sonicare ExpertClean 7500 電動牙刷專為提升口腔護理效果而設計，特別適合敏感牙齒，提供更柔和的清潔體驗。與手動牙刷相比，可去除多達 10 倍的牙菌斑，其壓力感測器能實時提醒何時刷牙過於用力，避免對牙齒和牙齦造成傷害。這款牙刷還具備進度報告功能，提供改善和維持健康刷牙習慣所需的指導，BrushSync 技術則會提示用家何時需要更換刷頭。
Philips Sonicare ExpertClean 採用先進的聲波技術，並提供四種個性化設定模式：清潔、美白、護齦和深層清潔，而且有三種強度可供選擇。充電一次，就可擁有長達 14 天的續航能力。
內附：
Philips Sonicare ExpertClean 電動充電牙刷
2 個刷頭
收納盒
Amazon 特價 US$99.96（約 HK$778，免運費）｜原價 US
$199.99
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500
Philips Sonicare DiamondClean Smart 系列是主打的全面護理牙刷，提供卓越的口腔護理解決方案。這款牙刷配備三個智能刷頭，能夠針對不同口腔部位進行全面護理，確保每個角落都得到妥善清潔。隨附的 USB 充電便攜盒，可以在旅行時安全、衛生地把全套電動牙刷收納。
其 Smart Sensor 智能系統根據使用者的個人習慣，自動調節並提供清潔指導，提升刷牙的效果與體驗。與傳統手動牙刷相比，可去除多達 20 倍的牙菌斑，讓牙齦健康改善高達 15 倍，並能減少污漬多達 100%。使用者可以從 5 種刷牙模式和 3 種強度級別中自由選擇，實現個性化的口腔護理目標。
此外，Philips Sonicare DiamondClean Smart 提供即時反饋功能，當使用者施加過多壓力時，手柄末端的燈環會閃爍，提醒他們減輕壓力，以保護牙齒和牙齦。通過將牙刷連接到 Philips Sonicare 應用程式，使用者還可獲得個性化的刷牙指導，幫助維持和改善刷牙習慣。
內附：
Philips DiamondClean Smart 9500 聲波電動牙刷
1 個 A3 Premium 一體式刷頭
1 個 C3 優質牙菌斑控制刷頭
收納盒
Amazon 特價 US$149.96（約 HK$1,167，免運費）｜原價 US
$279.96
Philips Sonicare ProtectiveClean 5300
飛利浦獨家的音波流體潔力技術提供了類似洗牙的清潔體驗，能有效針對牙齒間的細縫進行溫和而徹底的清潔。提供了三種不同刷牙模式，包括清潔、美白和牙齦護理、能針對不同護理方案。採用聲波技術，每分鐘高達 62,000 次刷毛震動，溫和而高效地清潔牙齒，分解並去除牙菌斑。此外，配備 便攜旅行盒，方便隨時隨地保持口腔衛生，而 緊湊型充電底座 一次充電可支持 14 天 的日常使用。搭載了壓力感測器，可保護牙齒和牙齦免受過度刷牙壓力的影響，與手動牙刷相比，能改善牙齦健康達 100% 。
內附：
Philips Sonicare 電動充電牙刷
3 個刷頭
旅行收納盒
Amazon 特價 US$69.96（約 HK$544＋免運費 ）｜原價 US
$109.96
更多相關優惠：
👉Dyson 最新優惠 人氣洗地機直降 HK$1,690，Supersonic Nural 風筒僅 HK$3,290
👉Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板｜Amazon Prime Day優惠2025
👉Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
👉潮玩透明風！HK$5XX 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！｜Amazon Prime Day優惠2025
