Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 合一上線「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

曾視作 Adobe CC 平替的 Affinity，現在更直接變成免費製圖工具讓你用了！去年 Canva 據指以 3.8 億美元把 Affinity 的開發者 Serif 併購之後，感覺並沒有什麼大變動？

早前 Affinity Photo、Designer、Publisher V2 突然變成免費使用之後就下架了，原來是要為全新 Affinity app 舖路，這是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。

廣告 廣告

Affinity 對標桌機版、iPad 版 Adobe CC 哪個 app？

Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 合一上線「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

本來的 Photo、Designer、Publisher 分別對標 Adobe Photoshop、Illustrator 和 InDesign 這三個平面設計、圖片後製人員常用工具。而在全新的 Affinity app 裡，更會易名至 Pixel／Vector／Layout 三大模式來應對。

Photo = Pixel vs Adobe Photoshop

Designer = Vector vs Adobe Illustrator

Layout = Publisher vs Adobe InDesign

目前 Affinity 的 Mac 和 Windows 兩大桌機平台已經上架官網，iPad 版本則是預告即將登場。三大產品合而為一之後，用戶就可以在同一檔案與視窗內流暢切換，降低跨工具摩擦與導出導入成本，甚至預告了可以跨平台接續工作，由桌機至行動創作都可以在 Affinity 生態完成。

更重要的是服務將會與 Canva 互通，創作者以 Affinity 做高精度修圖、向量與版面後，轉入 Canva 完成多方協作、品牌治理與多渠道發佈，補足純桌面端工作流向雲端協作上的缺口。

Affinity AI 功能收費如何？

官方強調 Affinity「free forever」，包含專業級核心功能與未來功能更新，對非訂閱偏好者與中小企極具吸引力，如果要用到 AI 生成和其他進階功能，就需要透過 Canva Premium 訂閱使用。

Canva Pro 個人版年費 HK$960；商業版 HK$1,600

目前以下 Affinity AI 功能需要 Canva Premium 訂閱解鎖：

AI 生成式填充、編輯

物件分離、自動去背

舊相片填色

生成圖像和可編輯向量

超解析度

人像打光

Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 合一上線「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

Affinity 支援英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、日文、中文、印尼文和土耳其文顯示，但在 FAQ 中特別提到中國暫時未能使用。

下載 Affinity 與啟用教學

準備：建立或使用 Canva 帳戶（免費），用於登入與啟用新 Affinity；非付費也能使用核心專業功能。Mac／Windows

步驟 1：至官方下載入口，以 Canva 帳戶登入，選擇 Mac 或 Windows 安裝檔下載。

步驟 2：安裝並啟動後，以 Canva 帳戶登入完成啟用，即可使用核心功能與更新。

iPad

步驟 1：於 App Store 下載最新合一版「Affinity」。

步驟 2：開啟後選「Sign in with Canva」授權登入，即可啟用免費核心功能。

Affinity V2 老用戶怎麼辦？

Affinity V2 套件將能繼續使用，惟官方已經表示未來不會再有功能更新。Affinity V2 的檔案可以在全新 Affinity app 打開，但 V2 套件卻不能打開 Affinity 的作品，用戶可以慢慢轉移至新產品繼續創作。

更多內容：

Introducing the all-new Affinity: Professional design, now free for everyone

With Affinity acquisition, Canva should be able to compete better with Adobe’s creative tools

Canva 計劃和定價

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk