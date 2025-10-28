Photoshop 和 Premiere Pro 新增 AI 工具提升編輯效率

Adobe 近日啟動了其年度 Max 活動，首次展示了即將推出的生成式人工智能工具，這些工具將在 Photoshop、Premiere Pro 和 Lightroom Creative Cloud 應用中運行。這些更新包括 Photoshop 的生成填充功能，旨在讓創作者對添加、刪除或修改內容有更大的控制權，並能自動化一些較耗時的照片和視頻編輯工作。

首先，Adobe 允許 Photoshop 用戶使用 Google 和 Black Forest Labs 的第三方 AI 模型來增強生成填充功能。在選擇圖像並給予生成填充提示（例如描述要插入的物體，或以其他物體或人物替換現有對象）後，用戶可以在 Google 的 Gemini 2.5 Flash、Black Forest 的 Flux.1 Kontext 和 Adobe 的 Firefly 圖像模型之間切換，提供更多樣化的結果選擇。

此外，網頁版 Photoshop 也引入了一個私密測試版的 AI 助手。這是一個類似聊天機器人的界面，用戶可以給予描述性指令，例如「增加飽和度」，以自動編輯文件，實際上是利用 Photoshop 的豐富工具集來為用戶完成操作。這項功能在四月時已經進行了預告，類似的功能也將在 Adobe Express 的公開測試版中推出。

另一個名為「輔助篩選」的測試功能也將在 Adobe Lightroom 中推出，能夠根據不同的焦點、角度和清晰度篩選大量照片，並推薦最佳的快照供攝影師進行編輯。

支撐這些編輯工具的 Firefly AI 圖像模型將進行升級。Adobe 表示，Firefly Image 5 能以原生四百萬像素的解析度生成圖像，而無需進行升級，並已針對渲染現實人類的能力進行了優化。這個模型還支援 Adobe 新的基於提示的編輯功能，根據描述進行特定調整，並將推出一個新的分層圖像編輯工具，使得在 Photoshop 中進行精確的上下文改變成為可能，例如在移動圖像中的物體時，自動校正陰影。

對於視頻編輯者，Adobe 也為其 Premiere Pro 軟件推出了一個新的工具，能夠自動進行模板樣式的編輯，進一步提升編輯效率，讓創作者能更專注於創意表達。

