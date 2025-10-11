Pierpaolo Piccioli首騷！Balenciag 2026春夏系列：融合街頭叛迹重塑品牌建築感剪裁

Balenciag

在時尚界瞬息萬變的浪潮中，Pierpaolo Piccioli亦迎來於Balenciaga的首個系列，他以品牌創辦人Cristobal Balenciaga的建築剪裁為靈感，融合前任創意總監Demna的街頭叛逆與 Nicolas Ghesquiere 的前衛浪漫，致敬品牌經典，同時營造出融合過去與現在的時尚敘事。

經典與創新融合

Balenciaga 2026春夏系列的核心靈感源自1950年代的品牌檔案，特別是1957年顛覆戰後緊身輪廓，解放女性身形的Sack Dress，Pierpaolo Piccioli將其重新詮釋為詮釋為較寬鬆的直線廓形，並以相關概念延伸到系列當中。

廣告 廣告

此外他更融入自己的標誌元素，如流蘇和羽毛裝飾，以柔化品牌的嚴謹線條，同時保留Demna的超大墨鏡和T恤廓形，讓品牌得到完美的過渡與繼承。

色彩與材質的活力碰撞

本系列色彩相對鮮明活潑，巧妙以色調營造出華麗卻易親近的張力；材質方面，Pierpaolo Piccioli以輕盈的gazar織物打造結構感，紋理裙裝更是隨着動作搖曳，讓禮服與街頭元素並置，展現舒適且優雅的平衡。

兼顧了品牌魅力同時不失舒適感

配飾在本系列中亦擔任了重要的角色，強化了高級時裝與日常叛逆的融合。經典City Bag以柔軟皮革重新設計，Rodeo和BB徽標保齡包則增添了實用性；而厚底拖鞋更為整個系列注入了不羈趣味，手套和巨大墨鏡則如上提及向前任創意總監Demna的極端風格致意，兼顧了品牌魅力同時不失舒適感。

在時尚界瞬息萬變的浪潮中，Pierpaolo Piccioli亦迎來於Balenciaga的首個系列，他以品牌創辦人Cristobal Balenciaga的建築剪裁為靈感，融合前任創意總監Demna的街頭叛逆與 Nicolas Ghesquiere 的前衛浪漫，致敬品牌經典，同時營造出融合過去與現在的時尚敘事。

Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.

Want to read the complete article with all images and interactive content?

📖 Read Full Article on Jessica HK →

Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.