Pierpaolo Piccioli首騷！Balenciag 2026春夏系列：融合街頭叛迹重塑品牌建築感剪裁
在時尚界瞬息萬變的浪潮中，Pierpaolo Piccioli亦迎來於Balenciaga的首個系列，他以品牌創辦人Cristobal Balenciaga的建築剪裁為靈感，融合前任創意總監Demna的街頭叛逆與 Nicolas Ghesquiere 的前衛浪漫，致敬品牌經典，同時營造出融合過去與現在的時尚敘事。
經典與創新融合
Balenciaga 2026春夏系列的核心靈感源自1950年代的品牌檔案，特別是1957年顛覆戰後緊身輪廓，解放女性身形的Sack Dress，Pierpaolo Piccioli將其重新詮釋為詮釋為較寬鬆的直線廓形，並以相關概念延伸到系列當中。
此外他更融入自己的標誌元素，如流蘇和羽毛裝飾，以柔化品牌的嚴謹線條，同時保留Demna的超大墨鏡和T恤廓形，讓品牌得到完美的過渡與繼承。
色彩與材質的活力碰撞
本系列色彩相對鮮明活潑，巧妙以色調營造出華麗卻易親近的張力；材質方面，Pierpaolo Piccioli以輕盈的gazar織物打造結構感，紋理裙裝更是隨着動作搖曳，讓禮服與街頭元素並置，展現舒適且優雅的平衡。
兼顧了品牌魅力同時不失舒適感
配飾在本系列中亦擔任了重要的角色，強化了高級時裝與日常叛逆的融合。經典City Bag以柔軟皮革重新設計，Rodeo和BB徽標保齡包則增添了實用性；而厚底拖鞋更為整個系列注入了不羈趣味，手套和巨大墨鏡則如上提及向前任創意總監Demna的極端風格致意，兼顧了品牌魅力同時不失舒適感。
