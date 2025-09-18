Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Pinkoi X Miffy 限量 iPhone 17 手機殼，一件免運費直送

Miffy 自1955 年首次亮相以來，便以其簡約可愛的形象贏得了全球無數粉絲的心。為慶祝 Miffy 70 週年，Pinkoi 釋出了一系列獨特的限量新品，並且於 9 月 15 日至 9 月 25 日期間，精選品牌買滿 HK$350 即提供免運費直送服務，讓每位 Miffy 粉絲都能感受到這份特別的情感！這次合作不僅包含了超過100款精心設計的良品，還特別推出了最新的 iPhone 17 手機殼，買來自用或送給朋友一樣有心意。

立即查看 Pinkoi X Miffy 70 週年限時優惠

Pinkoi x miffy 70 週年 Clear Magsafe兼容透明手機殼-雲朵坐坐

Pinkoi X Miffy 限量 iPhone 17 手機殼，一件免運費直送

廣告 廣告

Clear MagSafe 兼容透明手機殼可供最新型號的 iPhone 17 、iPhone Air 使用，專具備終結黃化、無水波紋、耐刮及超越軍規落摔標準等特點，確保長時間使用後依然如新。其輕巧纖薄的設計搭配高透明度，完美展現手機原有色彩，並且邊緣加高，有效保護屏幕。

Pinkoi 售價 HK$512.3 （免運費）

立即購買

Mod NX (MagSafe兼容) 兩用手機殼-靠近Miffy

Pinkoi X Miffy 限量 iPhone 17 手機殼，一件免運費直送

手機殼具備雙重模式，使用者可輕鬆切換至邊框模式，享受裸機手感，並同時滿足防摔需求；或選擇背蓋模式，並可搭配多色按鍵，彰顯個人風格。手機殼擁有超越軍規落摔標準，並具備優越的吸震和衝擊分散能力，確保手機邊緣緊密貼合，邊框設計高於螢幕及鏡頭，提供全方位的保護。此外，手機殼兼容 MagSafe，磁吸力達到原廠的兩倍以上，確保 MagSafe 配件穩固吸附，消除滑動和脫落的顧慮。

Pinkoi 售價 HK$335.5

立即購買

Pinkoi x miffy Airpods系列 防摔保護殼 - 一起玩

Pinkoi X Miffy 限量 iPhone 17 手機殼，一件免運費直送

AirPods 保護殼設計分為帽與身兩個部分，可以自由搭配出獨特的撞色風格，擁有多達 6 種顏色和 36 種搭配組合，展現你的個性。保護殼抗污耐髒，支援無線充電，並附送扣環，方便掛在手袋上，具備實用性。

Pinkoi 售價 HK$259.2

立即購買

更多優惠：

👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

👉Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐

👉宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料

👉超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk