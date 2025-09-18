皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
Pinkoi X Miffy 限量 iPhone 17 手機殼，一件免運費直送
Miffy 自1955 年首次亮相以來，便以其簡約可愛的形象贏得了全球無數粉絲的心。為慶祝 Miffy 70 週年，Pinkoi 釋出了一系列獨特的限量新品，並且於 9 月 15 日至 9 月 25 日期間，精選品牌買滿 HK$350 即提供免運費直送服務，讓每位 Miffy 粉絲都能感受到這份特別的情感！這次合作不僅包含了超過100款精心設計的良品，還特別推出了最新的 iPhone 17 手機殼，買來自用或送給朋友一樣有心意。
Pinkoi x miffy 70 週年 Clear Magsafe兼容透明手機殼-雲朵坐坐
Clear MagSafe 兼容透明手機殼可供最新型號的 iPhone 17 、iPhone Air 使用，專具備終結黃化、無水波紋、耐刮及超越軍規落摔標準等特點，確保長時間使用後依然如新。其輕巧纖薄的設計搭配高透明度，完美展現手機原有色彩，並且邊緣加高，有效保護屏幕。
Pinkoi 售價 HK$512.3 （免運費）
Mod NX (MagSafe兼容) 兩用手機殼-靠近Miffy
手機殼具備雙重模式，使用者可輕鬆切換至邊框模式，享受裸機手感，並同時滿足防摔需求；或選擇背蓋模式，並可搭配多色按鍵，彰顯個人風格。手機殼擁有超越軍規落摔標準，並具備優越的吸震和衝擊分散能力，確保手機邊緣緊密貼合，邊框設計高於螢幕及鏡頭，提供全方位的保護。此外，手機殼兼容 MagSafe，磁吸力達到原廠的兩倍以上，確保 MagSafe 配件穩固吸附，消除滑動和脫落的顧慮。
Pinkoi 售價 HK$335.5
Pinkoi x miffy Airpods系列 防摔保護殼 - 一起玩
AirPods 保護殼設計分為帽與身兩個部分，可以自由搭配出獨特的撞色風格，擁有多達 6 種顏色和 36 種搭配組合，展現你的個性。保護殼抗污耐髒，支援無線充電，並附送扣環，方便掛在手袋上，具備實用性。
Pinkoi 售價 HK$259.2
