Pinterest 推出 AI 購物助手 協助選擇合適商品

Pinterest 正在推出一個以人工智能為基礎的購物助手，旨在為用戶推薦下個造型。從星期四開始，Pinterest 用戶將能夠與這個視覺平台進行對話，討論他們正在購物或搜尋的內容。Pinterest 助手將根據用戶保存的收藏和當前螢幕上的釘圖提供個性化建議，並簡要講述結果。

Pinterest 首席執行官 Bill Ready 在接受 The Verge 訪問時表示，這個人工智能助手旨在促進更具對話性的體驗。因此，助手僅接受用戶的語音輸入，並在提供推薦的釘圖和產品時會回應用戶。（目前，無法關閉音頻講述功能。）

這個人工智能助手是一個可選功能，不會取代平台上傳統的文字搜尋，後者依然保持不變。Ready 提到，Pinterest 已經使用人工智能來策劃推薦內容，語音層是對文字和圖像人工智能模型的新補充。他表示：「我們現在的做法是讓你能夠真正與之進行對話。」

在 Ready 約三年的任期內，這個平台已經「有效地成為我們近 6 億用戶的人工智能購物助手」，他指出，其中超過一半的用戶是 Z 世代。該公司在今年早些時候因允許人工智能生成的內容泛濫而受到批評。為此，Pinterest 開始對人工智能生成的圖片進行標註，並推出了一個「調整器」功能，讓用戶可以選擇希望減少人工智能生成內容的類別，例如時尚或美容。

Ready 說，用戶正在提出包含更多信息的長查詢，這表明他們希望以更非結構化的方式與平台互動。例如，一位喜歡編織的 Taylor Swift 粉絲可能不知道自己在尋找什麼，或不願花時間打出模糊的想法。他表示：「但當是對話時，可以看到人們的表達方式與打字時截然不同。」

用戶可以通過按住麥克風按鈕與助手對話，這類似於向朋友發送語音信息。

