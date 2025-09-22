Piper Sandler 調高 Tesla 目標價，強調其機器人技術優勢

Piper Sandler 將 Tesla (NASDAQ: TSLA) 的目標價從 $400 上調至 $500，並維持「增持」評級，這一決定源於其對中國的研究之行。該公司指出，Tesla 在人工智能和機器人技術方面的領導地位是其分析的核心，儘管中國的電動車製造商競爭日益激烈。分析師得出結論，Tesla 仍然是競爭對手創新的基準。

在此次中國之行中，Piper Sandler 與多家中國電動車製造商會面，這些公司多數垂直整合且迅速擴張。分析師指出，這些「快速跟隨者」對 Tesla 形成了最具挑戰性的競爭。然而，多家公司的高層承認，Tesla 在塑造行業方向方面的基礎性作用，TipRanks 在報告中指出。某家汽車製造商告訴 Piper Sandler：「沒有 Tesla 從 0 到 1，我們無法從 1 到 100」，突顯了 Elon Musk 領導的公司持久的影響力。分析師表示，這些言論反映了對 Tesla 早期創新，尤其是在電池整合、車輛軟件和人工智能功能等領域的既敬佩又依賴。

正如上周預測的那樣，Piper Sandler 對 Tesla 的目標價再次上調，這次從 $400 增至 $500。Piper 為 Tesla 在 2025 財年的倍數 230 倍辯護，並指出 AMZN 在 2012 至 2025 年期間的 200 倍以上的倍數。Piper 期望 Tesla 在第三季度交付約 495,000 輛車輛，可能創下新的歷史記錄。然而，該公司亦表示，對 Tesla 2026 年的展望較為不穩定，預計電動車製造商僅能達到約 190 萬輛的銷量，其中可能包括多達 35 萬輛的經濟型「Model 2」車型。

Piper Sandler 的報告強調，儘管中國汽車製造商在設計和生產方面非常強大，但他們仍然尋求 Tesla 在「現實世界」人工智能應用方面的進步。Tesla 對自動駕駛和機器人技術的專注，使其在競爭中脫穎而出，成為 Piper Sandler 在該領域的首選投資理念。Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 在報告中表示：「建造具有人工智能驅動的機器需要數據、人才、芯片和工程實力。Tesla 在這些方面的表現優於中國競爭對手。」

隨著 Tesla 在全球電動車市場中的持續領導地位和對創新的不斷推進，公司的市場潛力顯然仍然強勁。Tesla 的創新不僅為自身帶來了增長機會，也在推動整個行業的進步，激勵著其他公司在技術與設計方面不斷追趕。這些因素讓 Tesla 在未來的市場中，仍然具備強大的影響力和發展潛力。

