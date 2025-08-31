小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
Pixel 10 及 10 Pro 獲得高分，10 Pro XL 表現不佳，Pro Fold 面臨困境
上星期的調查顯示，四款 Pixel 10 手機將會走上不同的發展路徑，而並非所有路徑都指向成功。
從整體系列來看，價格成為了一個關鍵問題。雖然 Google 沒有提高與 9 系列相比的價格，但許多人仍然難以合理化這個成本。儘管目前僅在特定市場內供應，但這似乎並未造成太大影響。
Google 在電池方面的問題（在 a 系列中最為明顯）使其聲譽受損。更糟的是，Pixel 10 手機在 200 次充電循環後會逐漸限制電池容量和充電速度的消息，讓更多人對其產生了抵觸情緒。
逐一分析這些手機，Google Pixel 10 需要獲得良好的評價才能成功，但它確實展現出相當大的潛力。人們對主攝像頭的小型 1/2.0” 感光元件和新的長焦攝像頭的表現充滿好奇。根據調查，普通型號在外部競爭（即非 Pixel 手機）方面的擔憂最少。不過，根據折扣情況，若價格差距足夠小，很多人可能會考慮升級至 10 Pro。
Google Pixel 10 Pro 得到最正面的評價，假如評價最終是積極的，未來只會更加光明。是否足夠成為 9 Pro 的升級，將取決於舊機型的用戶是否能找到更多理由轉換。
Google Pixel 10 Pro XL 僅僅是 Pro 的較大版本，但反應較為平淡。確實，它不僅僅是更大，價格也更高，這無疑使得一些潛在用戶退卻。
最後，Google Pixel 10 Pro Fold 面臨著艱難的挑戰——大多數想要摺疊手機的人認為市場上有更具性價比的選擇。Pro Fold 魁梧的設計同樣沒有讓它獲得更多青睞。
Google 本週早些時候已開始發佈 Pixel 10 的預訂。將會對 Pixel 10 系列進行更深入的分析，敬請期待！
手機型號
價格（美元）
價格（港元）
Google Pixel 10 5G
$699 / 約 HK$ 5,445
$699 / 約 HK$ 5,445
Google Pixel 10 Pro 5G
$899 / 約 HK$ 7,006
$899 / 約 HK$ 7,006
Google Pixel 10 Pro XL 5G
$1,099 / 約 HK$ 8,577
$1,099 / 約 HK$ 8,577
Google Pixel 10 Pro Fold
$1,799 / 約 HK$ 14,022
$1,799 / 約 HK$ 14,022
