Pixel 10 的 AI 功能分析與評估

今年似乎是 Google 的 AI 功能真正開始變得有用的一年。在測試 Pixel 10 Pro 一周後，同事 Allison Johnson 和 Vee Song 表示一些新功能確實很實用——至少在它們正常運作的時候，這並不總是如預期般順利。比如，實時翻譯功能可以將他們的聲音從一種語言轉換成另一種……直到它出現故障，他們只好開始尖叫。

在本週的 Vergecast 中，討論了 Pixel 10 Pro 的 AI 功能，包括深入探討現在內建於相機應用的 AI 加持 Pro Res Zoom 功能。對於它的準確性和不像 AI 的表現，我感到非常著迷，但當它看到一些文字時卻會變得混亂不堪。

接下來，Richard Lawler 加入我們的討論，談論 Dish、Intel 及 Elon 的話題。Dish 正式宣布未能成為美國第四大主要電話運營商（這其中有 FCC 主席 Brendan Carr 的助力）。Intel 現在部分由美國擁有，這是一項可疑的計劃，旨在迫使科技行業支持其代工業務。而 Elon Musk 實際上正在對 Apple 提起訴訟，針對 App Store，這份訴訟同時宣揚 Grok 的 App Store 下載量的受歡迎程度，卻又抱怨其表現不佳。

最後，進入 Thunder Round。我們討論了 KPop Demon Hunters 在 Netflix 的成功、YouTube 混亂的新「AI」實驗、Google 對開發者的新 Android 驗證要求、Taco Bell 的 AI 自動點餐 fiasco，以及可以說是行動中的 Amazon locker 的新發明。

