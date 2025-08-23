潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Pixel 10 系列支持 MagSafe 配件使用無需手機殼
新的 Pixel 10 系列帶來了消費者期待已久的功能——Qi2 兼容性。這意味著，您的 MagSafe 配件有很大機會能與 Google 的新 Pixel 10 手機配合使用，即使它們技術上並不完全支持 Qi2。
MagSafe 最初由 Apple 設計，旨在提供一種無需實體硬件連接的配件連接方式。這首先意味著無線充電器可以附加到 iPhone 上，並與兼容的手機殼一起使用，無需 Lightning 纜線來為設備供電。
經過幾年的等待，Google 最終完全採納了 Qi2 標準。在過去一年或兩年中推出的許多 Android 手機均已準備好支持 Qi2，但這樣的做法不過是讓公司在其設備上使用一個時髦的新術語，而實際上並未內置磁鐵。
對於消費者來說，Qi2 標準暗示著必須包含磁性硬件。
這一新標準已內置於每款 Pixel 10 設備中，包括 Pixel 10 基本型號和 Pixel 10 Pro Fold。這意味著磁性配件現在可以與作為中介的手機殼兼容。這也意味著 Google 決定了磁性連接的位置，而不是手機殼製造商。在 Pixel 10 系列中，位於後部 Gorilla Glass Victus 2 面板下的 Qi2 陣列位置相當理想，方便配件使用。
在 Google 的新手機發佈前的實機使用中，測試了「MagSafe 兼容」手機殼的主要定位缺陷是否得到解決。在 Pixel 10 上，磁性環剛好位於背面的「G」標誌周圍，與我們測試的 Peak Design 錢包完美契合。
當然，由於市面上有成千上萬的 MagSafe 兼容配件，大小可能會有所不同，您的磁性錢包有可能會與 Pixel 10 背面的相機條重疊。在充電座和車載支架方面，通常不會遇到問題。
主要的重點是，憑藉 Qi2，整個 Pixel 10 系列使用戶可以在不使用手機殼的情況下使用現有的「MagSafe」配件，即使品牌不同。兩者的磁陣列大小相似，並且都有定位磁鐵來對齊錢包、充電底座或其他配件。
需要注意的是，現在為 Pixel 10 購買手機殼可能會有些挑戰。需要找到一個兼容 Qi2 的手機殼，以確保殼內的磁陣列與 Pixel 10 本身對齊；否則，將會遇到充電問題。
這對 Pixel 10 系列來說是個重大的進步，更令人興奮的是，這一功能基本上是向後兼容的。
