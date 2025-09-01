Pixel 10 Pro XL 在耐用性測試中表現優異

Google Pixel 10 Pro XL 將與之前的系列一樣，獲得 7 次主要操作系統更新，這意味著支援將於 2032 年隨著 Android 23 結束。這對於軟件來說是一個好消息，但硬件能否支持這麼久呢？最好的辦法是耐心等待，而第二個更快的辦法則是觀看 Zack 來自 JerryRigEverything 的測試，他將嘗試將手機折斷。

Pixel 10 系列支援 Qi2 的磁性配置，這意味著手機背面內置了磁鐵，這些磁鐵以一個大圓圈的形式排列，以便固定配件，並且在其下方有一個額外的磁鐵用於對齊。Zack 使用磁性觀察膜來演示這一點，這樣可以將無形的磁力線變得可見，著實相當酷。

Pixel 10 系列背面擁有磁鐵以支持 Qi2 的正確運行。該系列的前後玻璃均使用 Gorilla Glass Victus 2，因此預期其抗刮擦能力相當出色。事實上，Pixel 10 Pro XL 在刮擦測試中在 6 級時出現刮痕，而在 7 級時則出現更深的凹槽。

與其他廠商不同，Google 從未為其旗艦手機轉向不銹鋼或鈦，而是選擇了鋁材，因為如果機殼設計得當，鋁材的表現已經足夠出色。Pixel 系列的設計配方恰到好處，在彎曲測試中，這款手機幾乎沒有彎曲的跡象。

關於 Google 新一代手機的更多信息，Pixel 10 和 Pixel 10 Pro 目前正在進行評測，相關發現將會很快分享。

推薦閱讀