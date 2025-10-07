Pixel 9a、Pixel Watch 3 舊款清貨，歷史新低價體驗 Gemini AI｜Amazon Prime Day 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Pixel 9a、Pixel Watch 3 舊款清貨，歷史新低價體驗 Gemini AI

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

雖然在香港 Pixel 的硬體不算主流，但趁著 Prime Day 期間 Google 舊款清貨的機會以較低代價體驗一下原生 Android、Gemini AI、Wear OS 還是頗爲值得的。目前 Pixel 9a 手機和 Pixel Watch 3 手錶正在 Amazon 上以歷史新低價促銷，售價分別降到了 US$349 起和 US$171 起。換算之後是 HK$2,720 和 HK$1,330，價格還是相當吸引的。

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Pixel 9a 搭載 Google 自家的 Tensor G4 處理器，同時有 8GB RAM 和 128GB / 256GB 儲存空間。它配備了 6.3 吋的 pOLED 面板，有著 60~120Hz 的更新率與峰值 2,700 尼特的亮度。其機身重 186.9g，具備 IP68 防塵防水機能。電池有 5,100mAh，背後設有 48MP 主攝和 13MP 超廣角相機組合。Pixel 9a 運行原生 Android，可使用 Gemini Live、AI 處理圖片、書寫工具等熱門功能，另外 Google 也承諾會為其提供足足 7 年的系統和安全更新。

Pixel Watch 3 採用了 41mm / 45mm 圓形錶面，螢幕亮度最高 2,000 尼特，且有 1-60Hz 可變更新率。兩個型號都採用了 Snapdragon Wear 5100 處理器與 Cortex M33 協同處理器，再加上 2GB的 SDRAM 和 32gb 的 eMMC 儲存空間。兩者都號稱有 24 小時的 Always-on 使用時長與 36 小時的「省電模式」使用時長，功能方便比較特別的是「心肺負荷指標」。它能讓你根據每日負荷程度比較長期變化趨勢，從而判斷自己是否訓練不足或過度訓練。

