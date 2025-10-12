Pixel Watch 將於年底前獲得 AOD 媒體控制功能

目前，Pixel Watch 4、3 和 2 上的 Wear OS 6 尚不支持始終顯示的媒體控制，但這項功能將很快推出。

在 Wear OS 6 中，當裝置進入系統環境模式時，「前一個頂部活動將保持可見並處於‘恢復’狀態。」

Google 提供的示例是，當用戶不與 Wear OS 裝置互動時，「當前歌曲和媒體控制仍然可見。」左側顯示的是在 Pixel Watch 4 上首次推出的重新設計的 Material 3 表現媒體控制，並且 Pixel Watch 2 和 3 的 Wear OS 6 更新也包含此設計。（Google 還添加了一個音符圖標，用於複雜功能以及手錶表面的底部。）

右側的背景藝術逐漸淡入黑色背景，與此同時，各種按鈕變成淡淡的輪廓，時間顯示在屏幕的最上方。這與 Google Maps 導航和 Google Keep 筆記類似。

目前，該功能尚未在任何設備上上線，Google 本週告訴我們，媒體控制更新預計將於今年晚些時候針對 Pixel Watch 推出。這大概意味著它將在所有 Google 的 Wear OS 6 設備上可用。就時間而言，下一次季度性的 Pixel Watch 更新應在 12 月進行。

目前，媒體控制的行為與之前相同，整個媒體控制“應用”會模糊，時間顯示在中央重疊。

同時，Google 也在解決如何在手機的 Gemini 應用中切換帳戶（例如在個人和工作帳戶之間）將需要重新在手錶上設置 Gemini 的問題。這一過程令人困擾，因為需要使用手機進行操作。

