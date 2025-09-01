新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
【Pizza-Box】網上訂購滿$280 可減$50（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿$280，結帳時於優惠卡輸入優惠碼「09255a」，即可享減$50優惠！
—
日期：即日起至2025/09/30
＝＝＝＝＝＝＝
其他人也在看
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 20 小時前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 1 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 23 小時前
積金易10年可省500億超預期
「積金易」去年中已啟用，積金局主席劉麥嘉軒表示，過去一年多的運作顯著提升了處理強積金計劃行政工作的效率，規模效益較預期大，減費成效也見明顯。最新估計，強積金基金的行政費在「積金易」推出10年內會降低57%至65%，累計節省約400億至500億元，較原先估計的300億至400億元更多。信報財經新聞 ・ 6 小時前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仲量聯行：減息救不了港商廈
本港商業房地產市場受壓，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然市場憧憬美國聯儲局即將減息，惟息口下降只是緩和情況，僅「令債仔稍為舒服，但救不了他」，現時資產價值下跌屬結構性問題，短時間內無法解決，暫時不會因為減息而回升。德勤亞太應急計劃和破產業務主管合夥人何國樑預計，陸續會有更多中小型發展商無法還息及違約的情況出現。信報財經新聞 ・ 6 小時前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
21歲領養成為母親，是選擇、掙扎或是自由？在不婚不生風氣盛行的時代，Millie Bobby Brown「打破傳統」｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
當許多21歲年輕人還在探索人生方向時，Millie彷彿已為自己的人生繪製清晰藍圖。這則領養消息引發熱議：有人讚揚他們的愛心，有人質疑他們「太年輕」。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
即溶咖啡切忌用滾水沖！日本咖啡達人沖泡技巧全公開 冷熱水並用+黃金比例最緊要
即溶咖啡可說是方便快捷的咖啡選擇，尤其對忙碌的都市人。但原來許多人常常忽視了準確的沖泡技巧，導致咖啡味道不盡如人意。早前日本的電視節目，就公開了咖啡達人的完美沖泡方法，並強調即溶咖啡粉與熱水的黃金比例。更緊要的是切忌用滾水沖！Yahoo Food ・ 4 小時前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃淑蔓捲「W姓女歌手」風波 本尊回應：大家唔使估
近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前