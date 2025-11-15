黑色星期五優惠大合集！
【Pizza-Box】自取正價大薄餅 即享8折（即日起至30/11）
由即日起至11月30日，於 Pizza-BOX 門店訂購外賣自取正價大薄餅，即可享8折優惠！
日期：即日起至2025/11/30
【一田】挑戰特價 美國安格斯牛小排77折（即日起至20/11）
今期一田超市挑戰特價有美國安格斯牛小排、文昌皇雞、一田獨家日本金時番薯等食材。想兼顧營養，仲有麒麟乳酸菌飲品同超高蛋白質嘅ISEY SKYR冰島乳酪！YAHOO著數 ・ 3 小時前
陳冠希Adidas Polo網衫半價$449！Adidas官網別只看鞋，大熱Logo背心$129超抵買，指定減價貨品額外五折
Adidas官網正舉行雙11限時優惠活動，即日起至11月16日，不僅鞋款，服飾與配件亦同樣優惠，陳冠希最愛的網衫單品更低至5折，是次官網折扣力度空前，絕對要把握這個快閃機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 1 天前
今日優惠｜文具佬全場88折、惠康買4支高露潔牙膏送總值$228禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 3 天前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。Yahoo Food ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限15/11）
萬寧今日出位價L'Oreal Paris巴黎歐萊雅花蜜奢養膠原滋潤乳霜套裝、花蜜膠原眼霜套裝、花蜜膠原輕盈乳霜套裝$259/件；全系列傾注麥盧卡花蜜，緊緻飽滿，補充再生肌膚膠原。YAHOO著數 ・ 4 小時前
立法會選舉．港島西︱論壇技術故障 8 分鐘 官方直播一度中斷 主持人陳芷菁：做 live 或演戲就係咁㗎啦｜Yahoo
立法會香港島西地方選區選舉論壇今日（15日）舉行，5 位候選人包括自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强，將爭奪兩個立法會議席。論壇期間一度出現技術故障約 8 分鐘，當黃秋萍介紹政綱及其打氣團打氣之後，陳學鋒受音響問題影響無法順利發言。期間各候選人把握空檔高叫口號，現場稍為混亂。主持人陳芷菁控場時爆肚說：「你哋 3 號（候選人打氣團）嘅威力太大啦！」她又說：「我哋做 live 或演戲就係咁㗎啦」。政制及內地事務局 facebook 直播一度中斷，沒有顯示故障期間的現場畫面和收錄現場聲音。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜江旻憓與3人夾租競選辦公室 認識霍啟剛成為契機
立法會選舉12月7號舉行，「劍后」江旻憓參選旅遊界尤其矚目，近日傳媒發現佢同另外3個候選人夾租競選辦公室，契機就係體育、演藝、文化及出版界候選人霍啟剛。 政府最近刊憲公布獲得有效提名嘅候選人名單，包括候選人編號同報稱地址。當中，江旻憓聯同選舉委員會界別候選人莊家彬同范凱傑報稱地址係長沙灣長江工廠大廈同一個單位。據am730 ・ 4 小時前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
供應鏈又一雷！中國停止對美國出口釔 恐衝擊航太與晶片產能
《路透》周五 (14 日) 獨家報導，全球稀土元素「釔」(Yttrium)供應正快速緊縮。隨著中國祭出出口限制，航空航太、能源與半導體產業恐面臨成本飆升與供應中斷的風險，市場憂心新一波稀土危機正在醞釀。鉅亨網 ・ 15 小時前
天水圍貨倉疑租客無錢走佬 義工發現12貓貓4龜斷水斷糧多日
【動物專訊】天水圍有貨倉租客疑財困欠債走佬，業主逐找朋友求助，爆開窗戶後赫然發現倉內有12隻英國短毛貓、兩隻盾臂龜及兩隻巴西龜慘被棄於貨倉內，而且貨倉已恍如垃圾崗般污糟，四周佈滿動物屎尿，經常協助動物的「阿德士多」於是前往協助，並緊急呼籲希望為12隻貓貓及4隻龜尋找暫託或領養人。 「阿德士多」的德姐表示，她昨晚收到求助，天水圍有一倉庫的老業主發現租客18日無出現，亦無交租，連日來多次嘗試都無法聯繫上。業主於是找朋友爆開窗戶，卻赫然發現倉有12隻貓，兩隻盾臂龜、兩隻巴西龜，而倉內環境非常惡劣，周圍貓屎貓尿，最令人心痛的是估計全部動物已斷水斷糧18日，已餓至非常虛弱，他們發現有貓貓更吃倉內的植物充飢，其中龜隻更滿口是糞便，估計他因太飢餓，唯有吃貓貓的糞便充飢。 德姐表示，業主的朋友立即買貓糧，從窗戶進入該倉內餵貓貓先，並發現貓貓全部非常飢餓，一放下糧食兜，所有貓貓一擁而上，不停搶食。業主朋友於是找德姐幫手。「我們在第二日已立即到現場視察、檢查同紀錄貓貓及龜龜情況，更發現數隻貓貓眼部受傷及感染，大部分非常瘦弱；龜龜除了一大一細既盾臂龜外，另外於小籠內還有兩隻不同品種的烏龜。」其中盾臂龜更整個香港動物報 ・ 1 天前
63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」 9歲兒子超萌入鏡
63歲香港唱跳歌手杜德偉與太太李曉冰感情極佳，近日他在社群平台曬出多張家庭合照，甜蜜慶祝結婚13週年紀念日，並寫下深情告白：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」姊妹淘 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$11,500 購 Apple 最新筆電平過香港千五蚊
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,478 即可入手，換算後大約 HK$11,500 平過香港千五蚊。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 1 天前