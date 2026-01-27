Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住

香港餐飲業寒冬再添一員傷亡！經營長達23年的本地連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」，近日被發現全線結業，其位於觀塘的最後一間分店已於2026年1月悄然落幕。這個前身為 Domino's Pizza 的品牌，曾是不少港人的平價Pizza首選，如今正式走入歷史，令大批網民大感惋惜，慨嘆「以後冇得食芝腿多士」。

23年老字號落幕！觀塘最後分店結業 官網停運

Pizza-BOX 的結業早有先兆。早前已有網民發現，其位於觀塘的最後據點（觀塘康寧道分店）已拉閘，Yahoo Food記者翻查官方網站已經無法瀏覽，致電店鋪亦無人接聽。 隨著這間分店的關閉，意味著這個陪伴港人多年的品牌正式畫上句號。回顧歷史，Pizza-BOX 的前身是 80 年代登陸香港的美國品牌 Domino's Pizza。2003 年因特許經營權結束而改名，高峰期曾在全港擁有多達14間分店，是當年 Pizza Hut 以外的熱門選擇。

(圖片來源：OpenRice)

(圖片來源：FB截圖)

不敵市場競爭？網民力撐：平過PHD、芝腿多士世一

消息傳出後，網上湧現一片惋惜之聲。不少忠實食客大讚 Pizza-BOX 性價比極高，是糧尾恩物。 有網民直言：「佢真係好抵食！抵食過PHD」，更有死忠粉絲表示：「我叫親pizza 九成都係叫Pizza-BOX，佢個芝腿多士真係好好食」。然而，亦有網民分析結業主因是市場競爭太激烈，尤其是 Pizza Hut 的攻勢凌厲，令 Pizza-BOX 難以招架。

(圖片來源：FB截圖)

(圖片來源：FB截圖)

(圖片來源：FB截圖)

曾捲欠薪風波 買一送一難救亡

其實 Pizza-BOX 的經營危機早於 2025 年已浮現。位於將軍澳富寧花園、經營長達 35 年（連同 Domino's 時期）的老店於去年 9 月結業；隨後 11 月，火炭分店亦告關閉，當時更爆出拖欠員工薪金的勞資糾紛。 雖然品牌在結業前曾推出「買一送一」優惠力挽狂瀾，惜最終仍難逃結業命運。又一個集體回憶消失！Pizza-BOX 的大件夾抵食將會成為絕響，大家還記得第一次食 Pizza-BOX 是什麼時候嗎？

Yahoo Food記者翻查官方網站已經無法瀏覽。

Pizza-BOX官方Instagram早前仍在在網上推廣。

