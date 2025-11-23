44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
【PizzaExpress】穿著間條衣物可享7折（即日起至08/12）
PizzaExpress進行Fashion Week優惠，由即日起至12月8日，逢星期一至四出示二維碼堂食單點主菜可享8折優惠；同薑餅Pip 一齊著間條更可享7折優惠！
日期：即日起至2025/12/08 逢星期一至四（公眾假期除外）
地點：PizzaExpress分店（西沙Go Park, 香港理工大學及香港大學除外）
其他人也在看
雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊 鄧惠瓊稱當初決定無錯 家屬冀盡快重啟聆訊
【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問now.com 新聞 ・ 1 天前
【永安百貨】$11激筍換購優惠（即日起至04/12）
即日起至2025年12月4日，永安百貨進行十一月購物賞，Wing On Rewards會員凡購物滿指定金額，尊享高達8倍Wing On Rewards積分！同時，凡於指定部門即日累積購物淨額滿$300或以上，即可以$11換購指定貨品，仲有指定貨品尊享買1送1，以及精選運動用品低至6折！而於男女戶外服飾部即日單壹購買指定貨品(專櫃及寄銷貨品除外)淨額每滿$600，更可以半價換購指定貨品乙件！YAHOO著數 ・ 1 天前
越南中南部遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。法新社 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹買一送一！最平5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻 買6隻送醋包、紫蘇、薑茶
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。11月17日下午三點只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹買一送一後，5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻；4.8至5.3両蟹乸每隻只需$115起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$125起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送醋包、紫蘇、薑茶等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時優惠，快約親朋好友食大餐喇！Yahoo Food ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿
聖誕鐘聲漸近，漸濃等節日氛圍裡，不能少了一場豐盛的美食盛宴，是時候物色最抵食的聖誕自助餐！原來香港麗晶酒店港畔餐廳已推出12月主題節慶自助餐，匯集新鮮龍蝦、烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日美食，海鮮、烤肉、刺身、甜品等各式佳餚統統不缺，更驚喜帶來低至75折的限時優惠，人均低至$517起就能暢享節日美味！Yahoo Food ・ 1 天前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
本週操盤筆記：美國PCE、PPI與消費者信心
本週全球金融市場的焦點集中於美國經濟數據的發布，以及歐洲央行官員的公開發言。由於美國將迎來感恩節假期，本週交易日將縮短，股票和債券市場將在週四休市，週五提前收市。鉅亨網 ・ 10 小時前
美FAA警告軍事活動風險增 6家航空暫停往返委內瑞拉
（法新社卡拉卡斯22日電） 據業界組織表示，今天有6家航空公司取消飛往委內瑞拉的航班；此前美國航空監管機構警告，由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。華府已派遣一個航空母艦打擊群、其他海軍軍艦以及匿蹤飛機到此區，稱這些部署目的在遏制毒品走私，但卻引發卡拉卡斯方面的擔憂，認為美國的目標是推動政權更迭。法新社 ・ 19 小時前
美國養一個細路年花34萬？麻省最貴嚇怕港人移民
美國育兒成本急升，麻省年花逾34萬港元，加州紐約同樣高企，港人熱門移民州壓力沉重，美國非育兒天堂。Yahoo財經 ・ 1 天前
【la famille】12月4日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（24/11-26/11）
12月4日生日的壽星只需由11月24日中午12時起至11月26日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！YAHOO著數 ・ 20 小時前
屯門良景邨中年婦猝死 原因待查
【on.cc東網專訊】屯門有女子猝死。今早(23日)11時47分，屯門良景邨良俊樓一單位，一名姓林(55歲)婦人被兒子發現昏迷。救護車到場把她送往屯門醫院搶救，最終證實不治。案件列作「送院時死亡」處理，林婦死亡原因有待進一步調查。on.cc 東網 ・ 19 小時前
立法會選舉｜有團體辦跑步活動籲選民投票
【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，有團體舉辦跑步活動，呼籲市民投票。 葵青義工團數十人在青衣運動場起跑，呼籲市民投票，欖球前港隊代表姚錦成都有到場。立法會選舉下月7日投票，將改選全部90個議席，當天票站將提早至早上7時半開放，延至晚上11時半才關閉。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 11 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 11 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 1 天前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 18 小時前