PizzaExpress進行Fashion Week優惠，由即日起至12月8日，逢星期一至四出示二維碼堂食單點主菜可享8折優惠；同薑餅Pip 一齊著間條更可享7折優惠！

【PizzaExpress】穿著間條衣物可享7折（即日起至08/12）

日期：即日起至2025/12/08 逢星期一至四（公眾假期除外）

地點：PizzaExpress分店（西沙Go Park, 香港理工大學及香港大學除外）

