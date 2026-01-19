Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Pizza Hut破天荒推一人餐買一送一！9款人氣主食自由配 最平$33食飽一餐

新年「使凸咗」救星到！如果大家銀包因為早前的節慶活動而「大出血」，Pizza Hut這次史無前例的買一送一優惠就可以拯救預算不夠的各位。由即日起至2月11日，Pizza Hut破天荒推出全日供應的一人餐買一送一限時優惠 。這次活動不但覆蓋全線外賣自取及外送速遞，連指定的35間堂食分店都同樣適用，讓大家不論是想在辦公室快速解決午餐，還是約朋友坐低慢慢歎，都能以超高CP值享用美食！

按此查看限時買一送一優惠

9款皇牌主食任你揀！由經典海鮮批到惹味豬仔骨統統有份

這次買一送一優惠誠意十足，一共有9款精選人氣主食，自由配搭主食＋小食/湯＋飲品。如果你選擇外賣MY BOX，必點的絕對是超經典口味「迷你千島海鮮批」或是肉香四溢的「迷你超級至尊批」。想換個口味？升級版的「葡式椰香烤雞焗飯」加入濃郁椰汁與椰絲，那股充滿異國風情的香氣，讓人一入口就彷彿置身於葡萄牙的街頭。外賣餐單最低只需$66就能享用兩份餐點，平均每份低至$33，簡直是打工仔與學生族的平價飯堂首選！

對於喜歡堂食的讀者，這次的選擇更加豐富。強烈推介「星級醬燒豬仔骨拼香脆薯條」，豬仔骨經過慢火醬燒，外層微焦帶甜且鎖住濃郁肉汁，每一口都是「啖啖肉」的滿足感 。此外，帶有獨特辛香味的「喇沙海鮮寬條麵」也是飽肚之選，掛滿香辣醬汁的麵條絕對能喚醒味蕾 。堂食一人餐同樣享有買一送一，讓大家可以和「飯腳」自由配搭主食、湯及飲品，用最少的預算食到最豐盛的一餐。

按此查看搶購買一送一優惠

一人餐買一送一

外賣一人餐MY BOX精選主食：葡式椰香烤雞焗飯 $66

外賣一人餐MY BOX精選主食：迷你千島海鮮 $82

外賣一人餐MY BOX精選主食：卡邦尼煙肉意粉 $79

堂食一人餐精選主食：迷你夏威夷風光 $79

堂食一人餐精選主食：星級醬燒豬仔骨(半份) 拼香脆薯條 $124

堂食一人餐精選主食：卡邦尼煙肉意粉 $89

