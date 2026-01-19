Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【Pizza Hut】抵食星期一 意粉焗飯買一送一

Pizza Hut每逢抵食星期一意粉焗飯買一送一，無論想食得健康定係飽肚大滿足，一個價錢就滿足到你同老Best飯腳！

抵食星期一意粉焗飯買一送一：

菠菜蘆筍椰菜花飯（堂食限定）

烤雞野菌椰菜花飯（堂食限定）

卡邦尼煙肉意粉

葡式椰香烤雞焗飯

手工青醬大蝦長通粉

香蒜大蝦炒意粉

千層肉醬闊麵配薯蓉 (含牛肉及豬肉)

香濃肉醬意粉 (含牛肉)

喇沙海鮮寬條麵

海鮮寬條麵

五重芝士長通粉

芝士海鮮焗飯

芝士焗薯雞皇飯

香蒜肉絲意粉

Pizza Hut網頁按此

日期：即日起至優惠結束（逢星期一）

地點：Pizza Hut分店

