【Pizza Hut】指定主菜送精選意粉/焗飯一款 低至$89（即日起至19/12）

差少少先打爆機，究竟係實力未夠班，定係武器未Upgrade？定啲嚟，仲有最後「肌」會補充能量！ 即日起至12月19日，嚟PizzaHut買指定主菜即送精選意粉/焗飯一款，$89起就可以歎到啦，食飽咪可以爆「肌」放大技囉！PizzaHut一共有準備咗7款主菜同7款意粉/焗飯畀大家任意組合，用一個價錢補充雙倍力量！仲有限時加配優惠：$5即配飲品1杯；$8起追加特飲 (每份買一送一套餐最多可加配4杯飲品)！

*鐵板版本只限堂食供應

*堂食另收加一服務費，免費贈送之意粉/飯需按原價收加一

日期：即日起至2025/12/19

地點：Pizza Hut分店

