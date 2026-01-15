Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【Pizza Hut】一人餐限時買一送一 平均低至$33

Pizza Hut一人餐突發買一送一，堂食平均每人$39.5起、外賣平均低至$33，價錢夠抵，CP值夠晒高！

外賣一人餐 全日買一送一：

千島海鮮迷你批

超級至尊迷你批

卡邦尼煙肉意粉

葡式椰香烤雞焗飯

堂食一人餐 全日買一送一：

星級醬燒豬仔骨(半份) 拼香脆薯條

喇沙海鮮寬條麵

香濃肉醬意粉

卡邦尼煙肉意粉

夏威夷風光迷你批

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2026/02/11

地點：Pizza Hut分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso