不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
【Pizza Hut】抵食星期一 皇牌意粉或焗飯買一送一（即日起至優惠結束）
由即日起，每逢星期一於Pizza Hut惠顧以下任何一款皇牌意粉或焗飯，均可享買一送一優惠，平均價低至$35：
手工青醬大蝦長通粉 ($99起)
香蒜大蝦炒意粉 ($104起)
千層肉醬闊麵配薯蓉 (含牛肉及豬肉) ($99起)
香濃肉醬意粉 (含牛肉) ($99起)
喇沙海鮮寬條麵 ($99起)
海鮮寬條麵 ($99起)
五重芝士長通粉 ($94起)
芝士海鮮焗飯 ($94起)
芝士焗薯雞皇飯 ($89起)
葡式椰香烤雞焗飯 ($89起)
卡邦尼煙肉意粉 ($89起)
香蒜肉絲意粉 ($69起)
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠結束
地點：Pizza Hut外送速遞、外賣自取
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3、四道菜套餐減$5（即日起至26/10）
麥當勞App即日起推出鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3及鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5優惠。App用戶今期可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括新上架的320分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$10或180分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$5，以及180分換領鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5。YAHOO著數 ・ 1 天前
【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（21/10、28/10）
壽司郎突發雪糕買一送一！於10月21日及10月28日一連兩個星期一10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！YAHOO著數 ・ 8 小時前
大閘蟹2025｜Holy Crab好蟹掂大閘蟹買1送1！最平$49食金黃油潤江蘇直送活蟹
每年入秋季節，大閘蟹蟹膏最為豐滿，不知道一眾蟹迷又準備好了沒？最近供應正宗江蘇大閘蟹的Holy Crab好蟹掂推出大閘蟹買1送1優惠，$49就可吃到3.6至4両大閘蟹母蟹或4.5至5両大閘蟹公蟹，而特選級精品蟹福袋10隻裝，連蟹醋、工具、薑茶、紫蘇葉，也只需$398！大家記得10月15日下午3點立即登入KKday搶購！Yahoo Food ・ 1 天前
麗思卡爾頓酒店韓式主題自助餐買二送二！人均$351起任食韓式牛肋骨煲、香脆泡菜煎餅、烤辣醬五花肉
香港麗思卡爾頓酒店Café 103將化身成充滿韓國風情的美食天堂，為大家帶來全新韓式主題「首爾味譜」自助晚餐。是次主題特邀來自首爾JW萬豪酒店的副行政總廚崔正秀親臨主理，一系列融合傳統與現代韓式風味的多款精緻美食絕不能錯過！買2送2優惠後，自助午餐人均$351起，自助晚餐$494起，包括韓式牛肋骨煲、現點現煎的香脆泡菜煎餅以及烤辣醬五花肉等，如果你都是韓式美食的fans，突發記得上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 買新鮮生果滿$60加$1換利休茶作飲品（即日起至23/10）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有益力多LT活性乳酸菌低糖高纖飲品5支裝 $30/2排、史雲生清雞湯(澳洲版)1公升3盒裝 $30 (送史雲生清雞湯250毫升)；買任何新鮮生果$60即可加$1換購利休茶作茶類飲品500毫升(價值$8)！YAHOO著數 ・ 9 小時前
4大抗炎蔬果汁食譜功效大公開，哈佛醫學院都大推「這杯」愈喝愈年輕、從內而外美麗健康
假如自覺肌膚狀態每況愈下，那麼抗炎蔬果汁可能會你的最佳選擇，讓維他命的攝取變得更簡單方便！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【萬寧】今日出位價（只限20/10）
萬寧今日出位價L'Oreal Paris強韌豐盈、透明質酸輕盈水潤洗護髮系列及美髮油系列低至$79/件；透明質酸輕盈水潤系列蘊含護膚高純度透明質酸，微分子結構，天然來源成份，為人熟知的肌膚保濕成分，能有效吸收水份，水潤呵護頭髮。YAHOO著數 ・ 10 小時前
巴黎羅浮宮遇劫今全日關閉 法媒：劫匪 7 分鐘內搶 9 件拿破崙珠寶收藏珍品｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】法國羅浮宮今早（19 日）遭多名劫匪搶劫，宣布暫時閉館一日。法國《巴黎人報》報道，搶劫案發生在羅浮宮開館不久後，據初步調查，蒙面劫匪從塞納河碼頭一側進入正在施工的大樓，搭乘電梯直達展廳阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）。 報道指，在打破玻璃後，兩名男子進入室內，另一名則在外面把風。竊賊搶走了拿破崙及其皇后珠寶收藏中的 9 件珍品，包括項鍊、胸針、冠冕等後，乘電單車逃去。Yahoo新聞 ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 12 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港鐵灣仔站有人蓄意干擾列車車門 16歲非華裔男童同日晚上被捕
港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年周六涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。警方周日表示，案發當日接報後翻查閉路電視片段及深入調查，同日晚上在紅磡區拘捕一名16歲非華裔男童，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。 機電工程署：已要求作進一步調查am730 ・ 20 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 8 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前