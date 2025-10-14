Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【Pizza Hut】指定Pizza日日買一送一（即日起至優惠結束）

Pizza Hut推出日日Pizza買一送一優惠，有多達13款口味Pizza，包千島海鮮、手工青醬烤雞、香檸蜜糖辣肉腸、超級至尊、意式風情、經典至尊、夏威夷風光、海鮮至尊、意式辣肉腸、芝士狂熱、田園至尊、蒜香海蜆焗薯和瑪格麗特，價錢低至$99，還可以免費升級鬆厚批、爆脆批，以及手工酸種批，一於開party買來食！

Pizza Hut官網按此

日期：即日起至優惠結束

地點：Pizza Hut

