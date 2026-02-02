世界級Pizza名店Vincenzo Capuano登陸灣仔利東街！全球Top 13意式薄餅＋必試金剪刀剪「空氣感」餅皮

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
香港美食天堂的地位又更上一層樓！全因又有世界級名店要落戶香港！就是榮獲多個獎項的意大利Pizza店Vincenzo Capuano，即睇Yahoo Food內文：
香港Pizza迷有福了！繼中環Fiata勇奪亞太區排名前列後，另一間在全球薄餅界舉足輕重，於 2025年「50 Top World Artisan Pizza Chains」中排名第13位的Vincenzo Capuano驚喜宣佈，即將進駐香港灣仔利東街！這間以創新與傳統結合見稱的名店，將為香港帶來最具話題性的「當代拿坡里薄餅」。
繼新加坡後再拓亞洲版圖
身為50 Top Pizza的常客，Vincenzo Capuano在歐洲早已名聲大噪，版圖橫跨德國、西班牙、荷蘭等地。繼新加坡分店成功突圍後，品牌選擇在灣仔利東街開設亞洲第二個據點。其主廚Vincenzo Capuano出生於薄餅世家，店內使用意大利百年品牌Molino Caputo的麵粉，Chef Vincenzo擅長運用高含水量的麵糰（Contemporary Style），打造出外脆內軟、質感輕盈如空氣的餅皮。
標誌性「金剪刀」剪薄餅
在Vincenzo Capuano的用餐體驗最特別之處在於，店員不會用傳統用輪刀切割，而是會用一把標誌性的金剪刀為食客剪開薄餅。金剪刀不僅是打卡亮點，其實更有實際用途，剪開的過程能防止擠壓到充滿氣孔的餅皮（Cornicione），確保每一口都能感受到那如枕頭般輕盈、濕潤度極高的蜂巢組織。亦是主廚向祖父致敬，在以前的拿坡利，老一輩師傅會用剪刀來檢查薄餅的熟度與氣孔，這啟發了Chef Vincenzo後來將其轉化為一種表演式的桌邊服務。
必試世界冠軍款Provola e Pepe
作為世界級Pizza店，Vincenzo Capuano的招牌自然不一樣！Provola e Pepe (煙燻起司與胡椒)是Vincenzo 最引以為傲的招牌，也是他在第 19 屆薄餅世界錦標賽（World Championship）中奪冠的代表作。配料包括煙燻 Provola 起司、手工揉碎的聖馬札諾番茄、特製胡椒、羅勒，味道不同於一般 Margarita，Pizza帶有迷人的煙燻焦香，胡椒的微辛能完美提昇番茄的甜味。
Vincenzo Capuano
地址：灣仔利東街
開業日期：待定
