PizzaExpress 推出「Flavours of Hong Kong」全新菜單

以英式幽默演繹香港風味 創意沙嗲牛 / 星州米薄餅 / 西多士融入意式餐點
中國香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 來自英國的PizzaExpress 創辦人Peter Boizot 一直周遊列國，銳意把正宗的手工薄餅體驗帶給全球食客，擦出文化間的創新火花，亦不失對傳統品質的追求，成就了品牌獨特的定位。PizzaExpress 越洋來到香港這個文化薈萃的地方，發掘到不少本地傳統美味，遂創建一份富港味的fusion 菜單，正是9月中旬隆重推出的「Flavours of Hong Kong」1企劃，為食客帶來一場充滿驚喜的味覺之旅，扎根這獨一無二的地方。在探索香港地道風味及食材之時，品牌更選用香港家傳戶曉的百年老牌「李錦記 」，製作今次的菜單，為菜式增添正宗地道風味之餘，亦體現PizzaExpress 對食材品質的堅持。
Flavours of Hong Kong 同步推出精美香港主題記念掛飾及配件，亦延伸經典優惠，除了在限時回歸的「All You Can Eat」放題優惠中加入是次新品，更推指定傳統薄餅底至半價優惠，讓大家盡情享受多重滋味。
創意港式風味集結 玩味鬼馬菜單突破雙重體驗
Flavours of Hong Kong 餐單精選多款創意美食，不忘堅持食材的品質。其中「真係」菠蘿包將港式經典菠蘿包與招牌麵包球巧妙結合，金黃香脆的外皮包裹著鬆軟包身，配特製的牛油芝士醬，其中芝士由意大利北部進口，帶來雙重口及獨特的享受。來自香港的星洲米薄餅咖喱醬餅底鋪上鮮嫩蝦肉、摩特黛拉火腿及新鮮蔬菜，最後撒上香脆粉絲增添口感，呈現豐富層次。非正宗海南雞薄餅以秘製海南醬為基底，搭配嫩滑慢煮雞肉、新鮮番茄片和洋蔥，淋上黑醋醬點綴，演繹現代風味港版海南雞。鑊氣沙嗲牛意2重現本地風味精髓，採用星級燉牛臉肉與惹味沙嗲醬快炒，配上新鮮菠菜和洋蔥，最後撒上花生碎和巴馬臣芝士，專屬港人的浪漫當之無愧。
飲品方面，菠蘿萬有冰如其名實在是包羅萬有，融合菠蘿肉、熱情果醬與雪碧，帶來清爽解膩的熱帶風情特飲；唔試唔得黑牛召喚眾人童年回憶，朱古力雪糕與可口可樂的結合重現經典港式冰品配搭，真係唔試唔得! 甜品西Dough 士配牛油將烘焗至金黃色的招牌麵包球，配上牛油、煉奶及花生醬升級邪惡滋味，想進一步昇華口感體驗，必定要加配雲呢拿雪糕冰火交替。
限量Flavours of Hong Kong 主題紀念品 珍藏美食回憶
近日香港文化主題精品漸成潮流，不論旅客還是港人都偏愛香港情懷小手作，
Flavours of Hong Kong 延續中西合壁的創意，推出三款「食好西」、「P 記薄餅出爐」和「西dough 士」小配飾，以及紅白藍主題小斜肩包，活動期間顧客消費滿$580 即可獲贈限量版Flavours of Hong Kong 主題配飾一件；消費滿$980 更可額外獲得限量斜肩小袋一個。所有紀念品數量有限，送完即止，食客要把握機會珍藏這份獨特的美食回憶。
限時推廣折扣 低至5折食盡11款薄餅 人氣放題重磅回歸
Flavours of Hong Kong 活動展開同時，由2025 年9 月16 日開始，PizzaExpress 亦推出多項精彩優惠，在開學季為莘莘學子打打氣，也讓親朋好友一同細味港式fusion英倫風味。
Classic Original 薄餅系列折扣優惠優惠於活動期間逢星期一至四供應（公眾假期除外），會員單點傳統薄餅尊享半價折扣，非會員亦可享6 折優惠，適用於11 款Classic Original 薄餅，包括新品非正宗海南雞薄餅，享受PizzaExpress 自1965 年創立以來引以為傲的傳統薄餅底。推廣日期：2025 年9 月16 日至11 月17 日
「All You Can Eat」60 分鐘精選放題強勢回歸
All You Can Eat 任食放題適用於星期一至五（公眾假期除外）下午2 時30 分至6 時正，成人每位只須$98，小童每位$58，即可無限享用指定菜式，包括瑪格麗塔皇后薄餅、北京烤鴨薄餅、美國薄餅、招牌焗麵包球及非正宗海南雞薄餅，銳意慶祝推出新菜單。
推廣日期：2025 年9 月16 日至10 月27 日
Peroni 意大利級啤酒小食組合優惠
推廣期間只需$118 即可享用牛肉醬焗薯皮或烤焗雞翼，以及細瓶Peroni 啤酒（小）配搭，以優惠價$28 即可再追加一瓶，讓食客在眾多美食前得以盡興。
推廣日期：2025 年9 月16 日至11 月17 日
Flavours of Hong Kong 餐單概覽：
1 適用於全線 PizzaExpress 分店（香港大學、理工大學及 Go Park 分店除外）
關於 PizzaExpress
香港 PizzaExpress 由英國 PizzaExpress 集團持有及經營。
PizzaExpress 一直以製作真正的意大利薄餅及對音樂的熱愛為傲，自 1965 年起已開始為客人送上以新鮮材料即點即製的手工薄餅。每塊意大利薄餅均由專業 Pizzaiolo - 薄餅師傅們親手製作。除此之外，PizzaExpress 更堅持關心及服務社群。不斷用心製作完美的薄餅，加上優秀的服務、對社會的關懷及優越的環境，PizzaExpress 把這稱為「Pizza in Style」。
PizzaExpress 分店：https://www.pizzaexpress.hk/our-restaurants
關於李錦記
李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽
。
