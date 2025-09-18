PizzaExpress 推出「Flavours of Hong Kong」全新菜單

以英式幽默演繹香港風味 創意沙嗲牛 / 星州米薄餅 / 西多士融入意式餐點

中國香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 來自英國的PizzaExpress 創辦人Peter Boizot 一直周遊列國，銳意把正宗的手工薄餅體驗帶給全球食客，擦出文化間的創新火花，亦不失對傳統品質的追求，成就了品牌獨特的定位。PizzaExpress 越洋來到香港這個文化薈萃的地方，發掘到不少本地傳統美味，遂創建一份富港味的fusion 菜單，正是9月中旬隆重推出的「Flavours of Hong Kong」1企劃，為食客帶來一場充滿驚喜的味覺之旅，扎根這獨一無二的地方。在探索香港地道風味及食材之時，品牌更選用香港家傳戶曉的百年老牌「李錦記 」，製作今次的菜單，為菜式增添正宗地道風味之餘，亦體現PizzaExpress 對食材品質的堅持。





Flavours of Hong Kong





Flavours of Hong Kong 同步推出精美香港主題記念掛飾及配件，亦延伸經典優惠，除了在限時回歸的「All You Can Eat」放題優惠中加入是次新品，更推指定傳統薄餅底至半價優惠，讓大家盡情享受多重滋味。





創意港式風味集結 玩味鬼馬菜單突破雙重體驗

Flavours of Hong Kong 餐單精選多款創意美食，不忘堅持食材的品質。其中「真係」菠蘿包將港式經典菠蘿包與招牌麵包球巧妙結合，金黃香脆的外皮包裹著鬆軟包身，配特製的牛油芝士醬，其中芝士由意大利北部進口，帶來雙重口及獨特的享受。來自香港的星洲米薄餅咖喱醬餅底鋪上鮮嫩蝦肉、摩特黛拉火腿及新鮮蔬菜，最後撒上香脆粉絲增添口感，呈現豐富層次。非正宗海南雞薄餅以秘製海南醬為基底，搭配嫩滑慢煮雞肉、新鮮番茄片和洋蔥，淋上黑醋醬點綴，演繹現代風味港版海南雞。鑊氣沙嗲牛意2重現本地風味精髓，採用星級燉牛臉肉與惹味沙嗲醬快炒，配上新鮮菠菜和洋蔥，最後撒上花生碎和巴馬臣芝士，專屬港人的浪漫當之無愧。





飲品方面，菠蘿萬有冰如其名實在是包羅萬有，融合菠蘿肉、熱情果醬與雪碧，帶來清爽解膩的熱帶風情特飲；唔試唔得黑牛召喚眾人童年回憶，朱古力雪糕與可口可樂的結合重現經典港式冰品配搭，真係唔試唔得! 甜品西Dough 士配牛油將烘焗至金黃色的招牌麵包球，配上牛油、煉奶及花生醬升級邪惡滋味，想進一步昇華口感體驗，必定要加配雲呢拿雪糕冰火交替。





限量Flavours of Hong Kong 主題紀念品 珍藏美食回憶

近日香港文化主題精品漸成潮流，不論旅客還是港人都偏愛香港情懷小手作，

Flavours of Hong Kong 延續中西合壁的創意，推出三款「食好西」、「P 記薄餅出爐」和「西dough 士」小配飾，以及紅白藍主題小斜肩包，活動期間顧客消費滿$580 即可獲贈限量版Flavours of Hong Kong 主題配飾一件；消費滿$980 更可額外獲得限量斜肩小袋一個。所有紀念品數量有限，送完即止，食客要把握機會珍藏這份獨特的美食回憶。





Flavours of Hong Kong 限量紀念品





限時推廣折扣 低至5折食盡11款薄餅 人氣放題重磅回歸

Flavours of Hong Kong 活動展開同時，由2025 年9 月16 日開始，PizzaExpress 亦推出多項精彩優惠，在開學季為莘莘學子打打氣，也讓親朋好友一同細味港式fusion英倫風味。



Classic Original 薄餅系列折扣優惠 優惠於活動期間逢星期一至四供應（公眾假期除外），會員單點傳統薄餅尊享半價折扣，非會員亦可享6 折優惠，適用於11 款Classic Original 薄餅，包括新品非正宗海南雞薄餅，享受PizzaExpress 自1965 年創立以來引以為傲的傳統薄餅底。推廣日期：2025 年9 月16 日至11 月17 日





「All You Can Eat」60 分鐘精選放題強勢回歸

All You Can Eat 任食放題適用於星期一至五（公眾假期除外）下午2 時30 分至6 時正，成人每位只須$98，小童每位$58，即可無限享用指定菜式，包括瑪格麗塔皇后薄餅、北京烤鴨薄餅、美國薄餅、招牌焗麵包球及非正宗海南雞薄餅，銳意慶祝推出新菜單。

推廣日期：2025 年9 月16 日至10 月27 日





Peroni 意大利級啤酒小食組合優惠

推廣期間只需$118 即可享用牛肉醬焗薯皮或烤焗雞翼，以及細瓶Peroni 啤酒（小）配搭，以優惠價$28 即可再追加一瓶，讓食客在眾多美食前得以盡興。

推廣日期：2025 年9 月16 日至11 月17 日





Flavours of Hong Kong 餐單概覽：





Flavours of Hong Kong 新品推介

1 適用於全線 PizzaExpress 分店（香港大學、理工大學及 Go Park 分店除外）

2 友邦廣場及薄鳧林牧埸分店之食材會有所調整Hashtag: #PizzaExpressHK #FlavoursofHongKong #60Years #FreshSince1965 #李錦記 #LeeKumKee



關於 PizzaExpress

香港 PizzaExpress 由英國 PizzaExpress 集團持有及經營。

PizzaExpress 一直以製作真正的意大利薄餅及對音樂的熱愛為傲，自 1965 年起已開始為客人送上以新鮮材料即點即製的手工薄餅。每塊意大利薄餅均由專業 Pizzaiolo - 薄餅師傅們親手製作。除此之外，PizzaExpress 更堅持關心及服務社群。不斷用心製作完美的薄餅，加上優秀的服務、對社會的關懷及優越的環境，PizzaExpress 把這稱為「Pizza in Style」。

PizzaExpress 分店：https://www.pizzaexpress.hk/our-restaurants





關於李錦記

李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽

www.LKK.com

。







